V Beogradu odprli Ikeo. Vučić: "To je dokaz, da smo dostojna država."

V Ljubljani Ikea še rešuje administrativna vprašanja

10. avgust 2017 ob 12:00

Beograd - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Beogradu so ob prisotnosti predsednika države Aleksandra Vučića odprli dolgo pričakovano naložbo - blagovnico Ikea. To je 400. trgovina švedskega pohištvenega velikaan na svetu, Srbija pa je 49. država, v kateri je Ikea prisotna.

Srbi bodo lahko na 33.000 kvadratnih mestih izbirali med 9.500 izdelki, med njimi bosta dva domača - lesena deska in kuhinjski valjar. Ikea je sicer svojo trgovino v Beogradu odprla že leta 1991, a jo takrat zaradi razmer v državi po letu in pol zaprla.

"25 let smo potrebovali, da smo se vrnili v Srbijo in zelo veseli smo, da smo znova tu in da bomo lahko ponudili odličen dizajn, visoko kakovost in cene, ki si jih ljudje lahko privoščijo tako v Beogradu kot v Srbiji, saj ob odprtju vzpostavljamo tudi spletno nakupovanje," je dejal Stefan Vanoverbeke, direktor Ikee za jugovzhodno Evropo.

"Država je na pravi poti"

Ikea je v Beogradu zaposlila 416 ljudi, investicija je imela ves čas veliko podporo srbskega državnega vrha. Predsednik Vučić pravi, da je odprtje trgovine dokaz, da je država na pravi poti in da se je začela spreminjati. "Srbija danes ne živi desetkrat bolje kot včeraj, a kjer se pojavi Ikea, to pomeni, da gre za dostojno državo; eno od 49, kjer se Ikea nahaja in posluje." Ikein prihod vidi tudi kot udar na zastarele in preživete delovne mentalitete, napad na kolektivno lenobo in miselnost, da je treba počakati, da delo nekdo opravi namesto nas.

Datum odprtja trgovine v Ljubljani še ni znan

Med naslednjimi projekti švedskega giganta je tudi trgovina v Ljubljani. V Ikei pravijo, da tesno sodelujejo z vsemi pristojnimi institucijami, predvsem z mestom Ljubljana, ki mora rešiti nekatera administrativna vprašanja, denimo tista, povezana z infrastrukturo. Vladislav Lalić, direktor za nepremičnine in razvoj, je dejal: "Končali smo proces razpisov, kar bomo formalizirali in nato javnosti v Sloveniji sporočili, katera podjetja bodo sodelovala pri gradnji blagovne hiše v Ljubljani. Še vedno čakamo, da se končajo nekatera administrativna vprašanja, da bi lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje in začeli gradnjo." Ko bodo zbrana vsa dovoljenja, bo do odprtja po izkušnjah trajalo 12 mesecev, a o datumih še ne želijo govoriti.

V Srbiji bo prihod Ikee tudi šok za domače proizvajalce, njihova prodaja bi lahko padla za tretjino. Še posebej ob vsej evforiji, saj naj bi samo danes trgovino v Beogradu obiskalo med 15.000 in 20.000 ljudi.

A. P. J., Boštjan Anžin, Radio Slovenija