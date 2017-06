Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na mednarodni natečaj z naslovom Odmiranje koralnih grebenov je prišlo toliko del, da je žirija najboljše izbirala kar dva meseca. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Video: Supervrsta s slovenskega zelnika z mednarodno nagrado

Tretje mesto v hudi konkurenci z vsega sveta

29. junij 2017 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Dijakinja ljubljanske Srednje šole za oblikovanje Sara Farah Kurnik je na mednarodnem umetniškem natečaju ameriške okoljevarstvene fundacije Živi oceani dosegla izjemen uspeh.

3. mesto je fantastična uvrstitev, pravi. Na mednarodni natečaj z naslovom Odmiranje koralnih grebenov je namreč prišlo toliko del, da je žirija najboljše izbirala kar dva meseca.

"Naša naloga je bila, da si poskusimo izmisliti novo supervrsto, ki bi pomagala koralnemu grebenu k nadaljnjemu razvijanju in prehrani," je pojasnila.

Sarina supervrsta je plenilcem nevidna prosojna alga, ki živi v simbiozi s koralnim grebenom. Od kod ideja? "Pri iskanju ideje se je pravzaprav razvilo več skic, začetna skica sploh ni bila podobna končani ilustraciji, tako da je bilo veliko več dela vloženega, kot samo dokončati neki izdelek," pravi dijakinja.

In kaj ji pomeni nagrada? "Neki nov zagon, imam neko iztočnico, se pravi v tem smislu, da me bodo ljudje prepoznali in da imam že neko prepoznavnost vzpostavljeno tudi v Ameriki, kar je super," odgovarja Farah Kurnikova, ki je zavezana umetnosti – vpisati želi študij slikarstva, zanima pa jo tudi digitalna grafična umetnost.

Sarin izjemni uspeh so sicer pospremile še odlične uvrstitve sošolk in sošolcev. "Pet izmed sedmih poslanih izdelkov se uvrstilo v finale, kar je v svetovni konkurenci zelo težko," se je pohvalila mentorica Saša Vitežnik.

