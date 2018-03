Video: URI Soča v znamenju olimpijskega duha

26. bolnišnične olimpijske igre

29. marec 2018 ob 20:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, RTV SLO

Na URI-ju Soča so se bolniki z otroškega oddelka pomerili v posebnih olimpijskih športnih disciplinah in se zabavali v družbi slovenskih športnikov.

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča (URI Soča) so v sodelovanju z Osnovno šolo Ledina danes potekale 26. bolnišnične olimpijske igre. Na njih so mladi olimpijci in olimpijke, bolniki otroškega oddelka URI Soča, tekmovali v posebnih olimpijskih športnih disciplinah.

Pridružili so se jim tudi znani slovenski športniki, ki so skupaj z gledalci in mladimi tekmovalci spoznavali, zakaj se vodilo njihovih bolnišničnih olimpijskih iger glasi: "Ko sodelujemo, zmagujemo."

Olimpijski ogenj in medalje

Bolnišnične olimpijske igre je slovesno odprl paraolimpijec Jernej Slivnik, ki se je tudi sam dvakrat udeležil iger, osvojil pa je tudi srebrno medaljo. Manjkale niso niti pravi olimpijski ogenj, medalje in fanfare.

Dogodka sta se udeležili tudi smučarska skakalka Ema Klinec in alpska smučarka Ilka Štuhec, ki je ob koncu iger s tekmovalkami in tekmovalci ugasnila olimpijski ogenj in s tem končala letošnje bolnišnične olimpijske igre.

Otroški oddelek je ob tej priložnosti prejel tudi donacijo, namenjeno nakupu kognitivnega računalniškega programa CogniPlus, ki pomaga pri okrevanju po poškodbah možganov.

M. Z.