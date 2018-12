Po izenačenem volilnem rezultatu sta kandidat in kandidatka za zmago metala kocko. Foto: EPA Sorodne novice Šmarješke Toplice: Rezultat izenačen, se obeta prvi žreb v zgodovini Slovenije? Dodaj v

Volilna mora: kandidat zamudil na volišče in po izenačenju izgubil žreb

Dvakrat mu ni uspelo oddati svoje glasovnice

15. december 2018 ob 11:54

Hoxie - MMC RTV SLO, Reuters

V majhnem mestecu v ZDA je boj za stolček v mestnem svetu odločil met kocke. Še bolj nenavadno je to, da bi se poraženi kandidat izenačenju in posledičnemu žrebu lahko izognil – če bi se na dan volitev pravočasno pojavil na volišču in oddal svoj glas.

Cliff Farmer, kandidat za mestnega svetnika v ameriškem mestecu Hoaxie, je doživel pravo volilno moro. Na dan volitev je namreč zamudil na volišče in tako ni mogel glasovati. Vse skupaj ne bi bilo tako usodno, če ne bi bil izid nato izenačen, zmagovalca pa je določil met kocke. Tako Farmer kot njegova protikandidatka Becky Linebaugh sta v drugem krogu volitev namreč prejela natanko 223 glasov.

"Glavno je, da ljudje pridejo na volišča in volijo," je povedala 65-letna Becky Linebaugh, ki je v mestnem svetu mesteca z okoli 2700 prebivalci sedela tudi v preteklih dveh mandatih. "Glasovala sem predčasno, saj sem se bala, da se lahko morda kaj pripeti in se ne bi mogla udeležiti volitev," je povedala 65-letnica. Drugačno taktiko je ubral njen protikandidat, ki mu zaradi slabega načrtovanja kar dvakrat – tako v prvem kot v drugem krogu volitev – ni uspelo pravočasno priti na volišče.

V prvem krogu naj bi želel glasovati predčasno, ampak je na volišče prišel pol ure po zaprtju. Na drugi volilni dan, ko sta v igri za stolček v mestnem svetu ostala le on in Linebaughova, pa se je Farmer vračal s poslovnega potovanja v Memphis in se v domači kraj z letališča vrnil šele po tem, ko so volišča zaprla svoja vrata.

Vse skupaj je bilo za Farmerja še toliko huje zato, ker si je tretji mandat mestne svetnice na koncu "prikockala" Becky Linebaugh, ki je vrgla šestico. Farmer, ki je vrgel štirico, je pred samim metom sodržavljanom položil na srce: "Ni pomembno, kaj počnete – pojdite ven in volite!"

