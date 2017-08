Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na koncu je žena prevzela volan in popeljala avtodom proti Nizozemski. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Voznik zaradi strahu pred predori ustavil na avtocesti

Nemški policisti so bili priča nenavadnemu incidentu

20. avgust 2017 ob 17:26

Hannover - MMC RTV SLO, STA

Danski voznik je presenetil nemške policiste, ko je v bližini nemškega mesta Leer v Vzhodni Friziji zaradi strahu pred vožnjo skozi predor na avtocesti kar ustavil svoj avtodom.

Pristojne oblasti so v soboto zvečer obvestili, da na nemški avtocesti proti Nizozemski pred predorom stoji avtodom. Kot je sporočila tamkajšnja policija, jim je med vožnjo do predora peš prišel nasproti danski državljan, ki je parkiral na odstavnem pasu. Policistom je dejal, da zaradi fobije ni zmožen peljati skozi predor, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Policisti so Danca pospremili do avtodoma ter njemu in njegovi ženi, ki je prevzela krmilo, pokazali drugo pot na Nizozemsko.

