Vratar na Otoku prejel rdeči karton zaradi uriniranja

Sodnik je bil nepopustljiv

30. oktober 2017 ob 15:49

Bradford - MMC RTV SLO, STA

24-letni Crocombe o težavah ni obvestil trenerja oziroma uradnih oseb, da bi prekinili tekmo med Salford Cityjem in Bradfordom in odšel na stranišče, ampak je bila potreba tako huda, da se je olajšal kar pri golu na stadionu Horsfall moštva Bradford Park Avenue. To pa ni ostalo neopaženo. Sodniki na tekmi so opazili Crocomba, kako urinira, glavni sodnik pa mu je nemudoma pokazal najstrožjo kazen ter ga izključil iz tekme.

Tekmo, na kateri je bil glavni "zvezdnik" Crocombe, si je ogledalo 533 gledalcev. Podeljeni rdeči karton zaradi uriniranja je nemudoma postal tema družbenih omrežij. Crocombe se je opravičil: "Rad bi se iskreno opravičil vsem, ki sem jih užalil s tem dejanjem, obema kluboma, navijačem. To se ne bo več ponovilo. Znašel sem se v precej neprijetnem položaju in sprejel sem napačno odločitev, s čimer sem pokvaril našo izjemno zmago." Salford je zmagal z 2:1.

Klub Salford City, pri katerem čuva mrežo novozelandski vratar, si lasti pet lastnikov, nekdanjih zvezdnikov Manchester Uniteda: Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville in Phil Neville.

Crocombe ni prvi, ki je na tekmi podlegel klicu narave. Potreba je premagala tudi nekdanjega nemškega nogometaša in zvezdnika Arsenala Jensa Lehmanna. Na tekmi lige prvakov med Stuttgartom in Unireo, ki je leta 2009 odločala o potniku v osmino finala, je odšel za svoja vrata, preskočil reklame in opravil malo potrebo. Čas za zelo neobičajno početje med nogometnimi tekmami ni bil najbolje izbran, saj so gostje ravno začenjali napad in že prešli prek svoje polovice, a na Lehmannovo srečo niso opazili, da je gol prazen.