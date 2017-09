Vsak Slovenec letno v povprečju poje skoraj štiri kilograme sladoleda

Letos dobra sezona, a ne rekordna

27. september 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Marsikomu sladka pregreha, imenovana sladoled, tekne vse leto. V severnih evropskih državah in Rusiji ga pozimi pojedo celo več kot poleti, pri nas pa ga največ - kar 89 odstotkov - pojemo od aprila do oktobra.

V povprečju vsak Slovenec letno poje skoraj štiri kilograme sladoleda, ki ga je Marco Pollo v Italijo prinesel s Kitajske - na Vzhodu so ga mešali že pred 3.000 leti. Okusi so nenavadni, od japonskega zelenega čaja in straciattelle s svežo meto, a kljub pestri ponudbi Slovenci še vedno prisegamo na klasiko - čokolada, jagoda in vanilija.

Lučka, Ježek in Tom ter seveda rekordeka Planica, so eni najbolj priljubljenih sladoledov pri nas. "Letos smo proizvedli več kot 11 milijonov kosov sladoleda, približno enako kot lani," pojasnjuje Renata Lovrak iz Ljubljanskih mlekarn. Prodaja je sicer odvisna predvsem od vremena.

Kako - če sploh - zdrav pa je sladoled? Če pogledamo sestavo - industrijski je lahko zelo slabo živilo, pravi, domač pa kakovostna sladica: "Če si torej privoščimo eno kepico sladoleda poleg skodelice sadja, je to lahko še vedno uravnotežena, ampak še vedno sladica," previ prehranska strokovnjakinja Anja Pristavec.

Sladoled pa pri nas tudi ni poceni, sredi Ljubljane kepica stane približno 1,70 evra - v stari valuti bi bilo to kar 407 tolarjev.

VIDEO Sladoled tekne tudi jeseni

T. H., Katarina Braniselj/TV Slovenija