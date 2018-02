Vsestranska Ester Ledecka na poletnih OI 2020 kot jadralka?

Senzacionalna zmagovalka superveleslaloma

18. februar 2018 ob 09:06

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ester Ledecka z medaljo v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu sicer ne bi bila prva, ki bi ji uspelo na istih olimpijskih igrah osvojiti odličji v dveh športih, bi bila pa prva po letu 1936.

Po sobotni senzacionalni, povsem nepričakovani zmagi v superveleslalomu bi 22-letna Čehinja lahko prihodnji teden v Pjongčangu osvojila še drugo zlato, saj je v paralelnem veleslalomu v deskanju kot vodilna v svetovnem pokalu vroča favoritka. V tej zimi je bilo do zdaj na sporedu devet tekem, Ledecka pa je slavila kar na petih.

A če njena deskarska forma ni vprašljiva, je njena zmaga v superveleslalomu šokirala vse, vključno s tekmovalko samo. V cilju je namreč naslov olimpijske prvakinje že slavila avstrijska povratnica po poškodbi in olimpijska prvakinja iz Sočija Anna Veith, ko je Ledecka s številko 26 pridrvela čez ciljno črto in za samo stotinko premagala 28-letno Avstrijko.

Raje bi šla na trening

"Do danes sem mislila, da sem boljša v deskanju," je na novinarski konferenci povedala dvakratna svetovna prvakinja v deskanju na snegu, ki je prvič v svetovnem pokalu alpskega smučanja nastopila leta 2016.

"V resnici bi zdaj raje šla na trening deskanja. Nočem biti nesramna, vsi ste v redu, toda resnično nisem pričakovala, da bom danes sedela tu. V tem trenutku bi morala odpeljati že kakšne tri vožnje za trening," je dejala Ledecka, ki kot prva tekmovalka v zgodovini na olimpijskih igrah nastopa tako v deskanju kot alpskem smučanju.

Utišala skeptike

Smučati je začela pri dveh letih, deskati pri petih, vseskozi pa je zavračala dvomljivce, ki so ji govorili, da si mora njuno izbrati samo en šport, saj da nihče ne more biti vrhunski športnik brez specializacije. "Vse od 14. leta sem poslušala trenerje, ki so mi govorili, da se moram odločiti za en šport, sicer bla, bla, bla. In bila sem zelo jasna, da to zame ni opcija in da če komu to ni všeč, bom poiskala drugega trenerja," je povedala.

A ambicije vsestranske Ledecke segajo tudi onkraj belih strmin - natančneje, na morske valove. V Pragi rojena hčerka umetnostne drsalke Zuzane Ledecke in priljubljenega češkega pevca Janka Ledeckega je namreč tudi izjemno dobra jadralna deskarka.

In na vprašanje novinarjev, ali namerava nastopiti na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, je sproščena Čehinja odgovorila: "Da, seveda. Zakaj pa ne?"

In glede na to, kaj je dokazala s sobotno zmago, je treba Ester jemati zelo zelo resno. Jadranje na deski je sicer olimpijski šport od leta 1984 za moške in od leta 1992 za ženske.

K. S.