Deskarski trening moral počakati, Ledecka pred novinarje kar z očali

17. februar 2018 ob 10:55,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 11:35

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters, STA

"Nisem bila pripravljena na to, da bom na stopničkah, zato nisem naličena," je Ester Ledecka po senzacionalni zmagi v superveleslalomu pojasnjevala, zakaj na vprašanja odgovarja s smučarskimi očali na obrazu.

22-letna Čehinja, ki na superveleslalomih za svetovni pokal nikoli ni bila višje kot na 19. mestu (odpeljala jih je le sedem), je v Jeongseonu pripravila eno največjih presenečenj v zgodovini olimpijskih iger.

"Do danes sem mislila, da sem boljša v deskanju," je na novinarski konferenci povedala dvakratna svetovna prvakinja v deskanju na snegu. Leta 2015 je bila najboljša v paralelnem slalomu, lani pa v paralelnem veleslalomu. Je tudi zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v zadnjih dveh sezonah.

Potem ko je za eno stotinko premagala branilko naslova iz Sočija Anno Veith (prej Fenninger), je postala nesporna zvezda dneva. "V resnici bi zdaj raje šla na trening deskanja. Nočem biti nesramna, vsi ste v redu, toda resnično nisem pričakovala, da bom danes sedela tu. V tem trenutku bi morala odpeljati že kakšne tri vožnje za trening," je dejala Ledecka, ki kot prva tekmovalka v zgodovini na olimpijskih igrah nastopa tako v deskanju kot alpskem smučanju.

"Preostala dekleta so bila pod večjim pritiskom"

Ledecka na progi sicer ni imela najboljšega občutka, mislila je, da je naredila veliko napak. Uspeh je pripisala temu, da je zelo trdo delala, pa tudi kančku sreče.

Po poročanju nekaterih ameriških medijev ji je smuči posodila Mikaela Shiffrin, kar pa je mati in trenerka Shiffrinove za New York Times pozneje zanikala. Pojasnila je, da Ledecka izbira smuči iz nabora, ki ji ga tako kot drugim tekmovalkam dostavi proizvajalec Atomic. Je pa Ledecka dodala, da se vedno odloči za tiste smuči, ki jih uporablja večina njenih tekmic.

"Kar nekaj smučark ni imelo najboljših možnosti zaradi vetra. Vsi smo si vsi želeli poštene tekme, toda bilo je treba imeti tudi malo sreče. To sezono je nisem imela veliko, danes pač. Preostala dekleta so bila pod večjim pritiskom kot jaz. Sama sem samo poskušala čim bolje smučati in verjetno tvegala več kot one. Tudi moja mama ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo. Vprašala sem jo, ali je bila vožnja videti v redu in ali nisem zgrešila kakšnih vrat," je razmišljala smučarka iz Prage, ki nastopa za klub Dukla iz Liberca.

Zanimivo bo videti, ali se bo Ledecka morda odločila tudi za nastop na srednem smuku, česar ni imela v načrtu. Kvalifikacije deskarskega paralelnega veleslaloma bodo v četrtek, finale pa v soboto. Iz Sočija ima iz te discipline sedmo mesto, v paralelnem slalomu je bila še mesto višje. "Moj smučarski trener bo zdaj verjetno začel malo sitnariti in ne bo zlahka popustil," se je pošalila.



"Na OI se velikokrat zgodi kaj nenavadnega"

In kako so presenetljiv razplet komentirale njene tekmice? "Mislila sem, da imam zlato. Zame je bilo veliko presenečenje, da me je Ester uspelo prehiteti. Najprej sem pomislila: je to mogoče?" je povedala Veithova.

"Gotovo je to šokantno, toda na olimpijskih igrah se velikokrat dogajajo nenavadne stvari. Tudi sama bi si želela, da bi lahko zmagovala v več športih, a žal sem dobra samo v smučanju. Pa še tako me je Ester premagala!" je dejala šestouvrščena Lindsey Vonn, lani druga na olimpijski generalki na tem prizorišču, ko je zmagala Sofia Goggia (tokrat šele 11.), Ilka Štuhec pa je bila tretja.

Superveleslalom se je zaradi premočnega vetra v zgornjem delu proge začel z enourno zamudo, nato pa so lahko gledalci, ki se jih je tokrat vendarle zbralo nekoliko več kot v prejšnjih dneh, v prekrasnem sončnem vremenu le uživali v eni izmed najbolj dramatičnih tekem v olimpijski zgodovini. Smučarski spored se bo nadaljeval v nedeljo z moškim veleslalomom.

