Zaradi prepovedi burke posredovali tudi proti maskotam in kostumom

21. oktober 2017 ob 11:34

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza v javnosti, je v zadnjem času poskrbel tudi za najrazličnejše prigode - pod udarom so se med drugim znašle različne maskote in kostumi.

Med snemanjem filma pred avstrijskim parlamentom ob dnevu odprtih vrat je morala pred dnevi posredovati policija, saj je bilo pred parlamentarno stavbo več otrok, preoblečenih v parlamentarno maskoto. Policijska patrulja, ki je pripeljala mimo, je prekinila snemanje in svetlomodri zajci z dolgimi ušesi ter velikimi očmi so morali policistom pokazati svoje prave obraze.

Policisti so po preverjanju ugotovili, da gre le za umetniško opravljanje poklica in da to ni kršitev zakona o prepovedi zakrivanja obraza v javnosti.

Poleg incidenta z zajci pa je pred kratkim kazen v višini 50 evrov dobila študentka, saj je po Dunaju hodila s šalom, ki je pokrival njen obraz. Po poročanju German News Weekly naj bi ji kazen izdali po tem, ko je dejala, da je zakon o prepovedi pokrivanja obraza smešen. Moški, ki je oblečen v morskega psa po mestu reklamiral trgovino z elektroniko, pa je dobil 150 evrov kazni, saj ni želel sneti glave kostuma.

Zadnji v vrsti čudaških incidentov se je zgodil v petek, ko je policija prejela pritožbo, da je v trgovini z igračami nekdo oblečen v Lego Ninjo, kjer je imel zaradi kostuma tudi pokrit obraz. Ko so incident preverili, ženska ni dobila nikakršne kazni, saj so, kot so pozneje zapisali na Twitterju, ugotovili, da je šlo za delovno uniformo.

Jetzt hat das Verschleierungsverbot auch das Lego Männchen erwischt. pic.twitter.com/S1b0p5j573 — Mevlüt Kücükyasar (@MevluetK) October 20, 2017

