Zaradi razlitja čokolade v Nemčiji morali zapreti cesto

Reko čokolade je odstranjevalo 25 gasilcev

12. december 2018 ob 15:06

Berlin - MMC RTV SLO

Gasilci v Nemčiji so se soočili z nenavadnim incidentom, saj so morali posredovati pri nesreči, kjer je bila cesta zaprta zaradi razlitja stopljene čokolade.

V Westönnenu v Nemčiji je v tovarni čokolade začel puščati sod, kar je povzročilo, da se je velika količina čokolade prelila in začela teči na ulico.

Čokoladna reka se je potem zelo hitro strdila, približno deset kvadratnih metrov površine pa je čistilo 25 lokalnih gasilcev, ki so uporabljali lopate, vročo vodo in spajkalke, na pomoč pa so jim priskočili tudi uslužbenci tovarne čokolade DreiMeister.

"Čeprav je prišlo do tega žalostnega incidenta, je vseeno precej neverjetno, da bi se lahko izognili praznikom brez čokolade," so v izjavi za javnost sporočili gasilci, ki so bili sprva zaskrbljeni, da bi razlitje lahko predstavljalo nevarnost za okolje in prebivalce.

Predstavniki tovarne so lokalni javnosti zagotovili, da bo delo v tovarni zelo hitro znova potekalo normalno, še poroča britanski BBC, medtem ko je lastnik tovarne Marus Luckey dejal, da bi tovrsten incident bližje božiču lahko predstavljal pravo katastrofo.

P. B.