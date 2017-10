Zaradi zapleta na beneškem maratonu zmaga Italijanu

Zmagal je 25-letni Eyob Faniel

23. oktober 2017 ob 17:20

Benetke - MMC RTV SLO

Podoben zaplet kot lani na ljubljanskem maratonu se je pripetil tudi organizatorjem v Benetkah in zmago prinesel italijanskemu tekaču Eyobu Fanielu.

Favoriti letošnjega beneškega maratona Abdulahl Dawud, Gilbert Kipleting Chumba, Kipkemei Mutai in David Kiprono Metto so bili v vodstvu vse do 25. kilometra, ko je motor, ki jih je vodil po trasi, zavil v napačno ulico, zaradi česar so vodilni tekači odtekli več sto dodatnih metrov, preden so ugotovili napako in se vrnili nazaj. Dodatni metri so jih stali približno dveh minut.

Faniel, sicer član beneškega maratonskega kluba, je bil v času incidenta približno minuto za vodilno skupino, potem pa je tekmo do konca vodil in tudi zmagal. Tako je 25-letnik postal prvi italijanski zmagovalec maratonske razdalje v zadnjih 22 letih.

Maraton je odtekel v času 2 ur, 12 minut in 16 sekund, Mohammeda Musso je premagal za približno tri minute, tretje mesto pa je zasedel Tariq Bamaarouf, poroča The Guardian.

Podobna napaka se je zgodila tudi na lanskem ljubljanskem maratonu, ko je spremljevalno vozilo napačno zavilo, zaradi česar so štirje tekači odtekli dodatnega več kot pol kilometra, ob tem pa ostali brez rekorda. "Zgodila se je neprijetna situacija. Policijski avtomobil in avtomobil s televizijsko kamero sta zavila v napačno ulico. Prvi trije tekači so tekli za njimi in zavili narobe. Ocenjujemo, da so pretekli 500 ali 600 metrov preveč. Imeli bi zelo dober rekord. Zelo nam je žal, zdaj z njihovimi menedžerji rešujemo težavo. Uradno izidov ne moremo spremeniti. Najbrž bomo naredili ustrezne kompenzacije," so takrat pojasnili organizatorji.

P. B.