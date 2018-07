Ministrstvo s prvim dovoljenjem za tujega otroškega kardiologa

UKC s tujimi strokovnjaki rešuje hudo kadrovsko stisko

19. julij 2018 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V skladu z dopolnitvami zakona o zdravniški službi, ki so stopile v veljavo danes, je ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvenih storitev tujemu otroškemu kardiologu, ki bo delal v UKC Ljubljana.

Ob tem so z ministrstva sporočili, da so v postopku tudi dovoljenja za zdravnike, ki bodo delali na Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni. Z današnjo objavo v Uradnem listu so stopile v veljavo dopolnitve zakona o zdravniški službi, ki bodo olajšale zaposlitve zdravnikov iz držav zunaj EU-ja.

Kot pravijo na ministrstvu, bo z izdajo dovoljenj tujim strokovnjakom zagotovljena 24-urna oskrba otrok vsak dan v tednu. "Takšna obravnava otrok je skladna z mednarodno uveljavljenimi smernicami in standardi kakovosti. S tem sledimo pozivom staršev, stroke, zdravniških stanovskih organizacij, poročilu mednarodne komisije in politike, da naj zagotovimo neprekinjeno, varno in kakovostno obravnavo otrok v Sloveniji," so zapisali na ministrstvu.

Z ministrstva so posredovali še izjavo predsednika sveta Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Igorja Gregoriča, da 24-urna prisotnost zdravnikov zagotavlja varno in kakovostno oskrbo bolnikov, pri tem sta pomembni dobra dokumentacija in komunikacija med zdravniki, zdravstvenim osebjem in starši otrok. "Tudi v ZDA med zdravljenjem posameznega pacienta ni vedno prisoten isti kardiolog, lahko pa ga pokličem po telefonu, ko ga potrebujem. Tudi v ambulanti bolnika ne pregleda vedno isti kirurg," je navedel.

Z dopolnitvami zakona, ki omogočajo zaposlitev tujih strokovnjakov, rešujejo kadrovske težave na področju otroške kardiologije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. V njem so namreč v kratkem obdobju ostali skorajda brez lastnih strokovnjakov na področju otroške kardiologije. Ker je dozdajšnja zakonodaja za zdravnike, ki ne prihajajo iz EU-ja, določala precej stroge pogoje za delo pri nas, je vlada predlagala dopolnitve zakona o zdravniški službi, kar so poslanci prejšnji teden tudi potrdili.

Minister v izjemnih primerih lahko izda odločbo specialistu iz tretje države

Po novem bo lahko minister za zdravje v izjemnih primerih izdal odločbo, s katero bodo specialisti iz tretjih držav, ki imajo posebno strokovno znanje, začasno opravljali zdravstvene storitve v Sloveniji. Šlo bi za izjemne primere, ko javni zavodi s slovenskimi strokovnjaki ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti in je s tem tvegano ogrožanje življenj ali huda okvara zdravja bolnikov.

Od teh zdravnikov tako ne bodo zahtevali visokega znanja slovenskega jezika, bo pa moral izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti komunikacijo med vabljenim zdravnikom in bolnikom ter njegovimi svojci v slovenskem jeziku, kar vključuje tudi vso medicinsko dokumentacijo bolnikov.

Sicer pa je ministrstvo za zdravje v torek tudi izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti Nacionalnemu inštitutu za otroške srčne bolezni za specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost.

Fides opozarja na plačna nesorazmerja

Kot smo poročali pretekli teden, so v sindikatu Fides ob sklenitvi pogodb s štirimi slovenskimi in dvema tujima zdravnikoma na Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni opozorili na plačna nesorazmerja, ki ob tem nastajajo v odnosu do domačih zdravnikov. "Vsi ti zdravniki bodo sklenili pogodbe z našim inštitutom, ne s kliničnim centrom, tako da za klinični center to ne bo pomenilo dodatnega stroška, mi pa bomo zagotovili plačila iz zagonskih sredstev, ki jih imamo še na voljo," je v petek za TV Slovenija pojasnil direktor inštituta Brane Dobnikar. Ti zdravniki pa bodo prejemali 10 tisoč evrov neto na teden.

K. T.