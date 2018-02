UKC Maribor: Svetniki nezadovoljni s predlogom strateškega načrta za razvoj

Za letos predvidenih za 33 milijonov evrov nujnih naložb

20. februar 2018 ob 21:36

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Predlog strateškega načrta za nadaljnji razvoj mariborskega Univerzitetnega kliničnega centra, ki ga je predstavil direktor Vojko Flis, je po mnenju članov sveta presplošen, zato so zahtevali njegovo dopolnitev.

"Naša vizija je, da smo sodobna bolnišnica. A glede na dejstva iz pregleda stanja bo treba predvsem poskrbeti za saniranje položaja in preprečitev, da ne zdrsnemo še globlje," je razkorak med željami in realnostjo opisal Flis. Ob tem je dodal, da je že prejšnji strateški načrt, spisan za obdobje do leta 2019, v veliki meri ostal neuresničen, zato se je pri pisanju novega držal realnih okvirov.

Med prioritetami je izpostavil širitev postelj za intenzivno terapijo, za katero je bilo lani že objavljeno javno naročilo, in selitev pljučnega oddelka s Pohorja v središče Maribora.

Člani sveta zavoda so bili do predloga kritični. Vilibald Premzl je med drugim pogrešal odločnejše zahteve za uresničitev potreb kliničnega centra, Simon Trpin natančnejše načrte razvoja po posameznih oddelkih in strokah, Barbara Tiselj širšo razpravo o ciljih znotraj UKC-ja Maribor, Stanislava Naterer numerične, časovno opredeljene kazalnike. Po direktorjevih besedah bodo konkretne številke navedene v sanacijskem načrtu, ki je v pripravi, saj je uresničevanje ciljev povezano z razpoložljivostjo denarja, a je svet zavoda zahteval dopolnitev predloga načrta. Po besedah predsednika sveta zavoda Ljuba Germiča je treba do poletja načrt prečistiti glede na poudarke v današnji razpravi in o njem opraviti širšo razpravo, da bodo zaposleni "čutili pripadnost in soodgovornost" do njega.

Svetniki pa so kljub pomislekom prižgali zeleno luč za načrt dela in finančni načrt za letos, pri čemer pa ga bo treba dopolniti v skladu s potrjenim sanacijskim načrtom. Potem ko je UKC Maribor dve leti posloval negativno, naj bi letošnje leto sklenil z uravnoteženim rezultatom. "Upamo, da bomo lahko obvladovali tveganja, ki smo jih jasno navedli," je pojasnil Flis. Dodatna sredstva naj bi med drugim poskušali pridobiti z enkratnimi dodatnimi programi za skrajševanje čakalnih vrst, a so jih dobili odobrene za v polovico manjšem obsegu od lanskih. Za letos so predvidene nujne naložbe v vrednosti 33 milijonov evrov, predvsem za zamenjavo iztrošene opreme, država je za zdaj obljubila 4,6 milijona evrov.

K. T.