Direktorica onkološkega inštituta ostaja Štiblar Kisićeva

Na seji niso obravnavali njene razrešitve

28. avgust 2018 ob 21:22,

zadnji poseg: 28. avgust 2018 ob 21:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić ostaja na čelu ustanove, saj svet zavoda o njeni razrešitvi na seji ni razpravljal. Direktorico je to presenetilo, saj je pričakovala, da bodo "usekali z vsemi topovi".

Kot je Štiblar Kisićeva dejala po seji, se o njenem statusu najbrž ni razpravljalo tudi zato, ker je poslala pismo vsem članom sveta in obvestila predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja o nameravanih dejavnostih in o "nespodobni ponudbi" predsednika sveta onkološkega inštituta Petra Požuna, naj sama odstopi ali pa bo danes odstavljena. "Najbrž so se stvari vseeno majčkeno postavile na svoje mesto," je pripomnila.

"Ustanovitelj bo pridobil še dodatna mnenja in potem bo dal usmeritve članom sveta zavoda, ki smo te seveda dolžni spremljati," pa je po seji dogajanje komentiral Požun.

Požun se je z odstavitvijo Štiblar Kisićeve začel ukvarjati, ko je prejel pismo nekdanjega krivdno razrešenega direktorja Janeza Remškarja, češ da je njena zaposlitev nezakonita, saj da izpolnjuje pogoje za upokojitev. Inšpektorat za javni sektor je res presodil, da Štiblar Kisićeva od aprila lani nima veljavne pogodbe o zaposlitvi na inštitutu. Na inštitutu pa poudarjajo, da je Štiblar Kisićevi vlada podelila štiriletni mandat.

Člani sveta so na seji obravnavali tudi polletno poročilo o poslovanju inštituta, ki je pokazalo, da zavod dobro posluje. V prvih šestih mesecih je presežek prihodkov nad odhodki znašal 735.000 evrov, zato je zahteva predsednika sveta po odstavitvi direktorice še toliko bolj nenavadna.

Generalna direktorica je na seji opozorila tudi na prostorsko stisko in pomanjkanje kakovostnih kadrov, da bi lahko vsakoletno večanje produktivnosti ustrezno obvladovali. Svet zavoda je upravi predlagal pripravo dokumentacije za morebitno novogradnjo in rebalans poslovnega načrta na področju kadrov. Kot je napovedal Požun, jim bo svet dodatne zaposlitve odobril.

Član sveta in predstavnik zaposlenih Erik Brecelj pa je člane seznanil z zahtevo zdravnikov za normalizacijo razmer na inštitutu. Podpisalo jo je več kot 50 zdravnikov, ki zahtevajo, da se svet zavoda v danih razmerah, ko inštitut posluje stabilno, preneha ukvarjati s kadrovanjem in se raje posveti organizaciji dela ter razvoju.

La. Da.