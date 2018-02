Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

Nekateri iščejo prosta mesta na Hrvaškem

19. februar 2018 ob 19:45,

zadnji poseg: 19. februar 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Razmere v domovih za starejše postajajo kritične, saj praktično ni več prostih postelj, opozarjajo direktorji domov, centri za socialno delo in tudi varuhinja človekovih pravic.

V tem trenutku je v celotni državi nemogoče dobiti prosto posteljo, nanjo pa v tem trenutku čaka 7.925 ljudi. Čakalne dobe se v nekaterih domovih štejejo ne več v mesecih, temveč v letih, ljudje pa ostajajo brez ustrezne oskrbe.

V Domu starejših občanov Šiška je vseh 230 postelj zasedenih. Na mesto v domu pa trenutno čaka okoli tri tisoč ljudi. Polovica od njih bi se želela vseliti takoj, vendar prostora ni.

"Čakalna doba pri nas je trenutno za dvoposteljno sobo okoli dve leti in pol, za enoposteljno pa je še daljša," pravi direktor Doma starejših občanov Šiška Simon Strgar, ki dodaja, da nas je demografija prehitela, stiske pa so zelo velike.

Lani so v celotnem letu sprejeli le 24 novih stanovalcev, saj so imeli zmanjšane kapacitete zaradi prenove. Vse več je tudi starostnikov z demenco, v šišenskem domu pa nimajo posebne enote za takšne starostnike. Ljudi od zunaj z demenco praktično ne sprejemamo, še pravi Strgar.

Težave z ljudmi z demenco

Centri za socialno delo zato že vsaj dve leti opozarjajo, da so razmere kritične, stiske pa rešujejo tudi s pomočjo na domu.

Generalna sekretarka skupnosti centrov za socialno delo Darja Kuzmanič Korva opozarja na težavo, da občine ne financirajo v zelo velikem obsegu pomoči na domu. "Če človek potrebuje več kot štiri ure na dan, te oskrbe ne moremo zagotoviti, pogosto pa tudi štiri ure na dan ne," pravi.

Tudi zaradi tega je naval na domove vse večji. Kje so rešitve? Z ministrstva za delo sporočajo, da so letos že podelili koncesijo za dodatnih 224 mest. Glede na trenutne potrebe pa je to le kaplja v morje.

Zaradi pomanjkanja prostora tako za vse več ljudi, sploh tistih ob meji, postaja rešitev namestitev svojcev v domovih za starejše na Hrvaškem.

