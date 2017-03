Fides in vlada nadaljujeta pogajanja, časa je vse manj

Bo prišlo do dogovora?

3. marec 2017 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada in Fides bosta nadaljevala pogajanja o zdravniških plačah, a čas pred ponedeljkovo napovedano obnovitvijo stavke se izteka. Bodo vendarle dosegli dogovor?

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je namreč na četrtkovem srečanju sindikalnim pogajalcem predstavila nov predlog variabilnega nagrajevanja. Podrobnosti bodo zdravniškemu sindikatu Fides posredovali predvidoma dopoldne, tako da se bo lahko še pred popoldanskimi pogajanji do ponudbe opredelil glavni odbor Fidesa.

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je sicer v četrtek zvečer posvaril, da se v sindikatu na stavko resno pripravljajo in da so tudi že odpovedali nekatere posege. Poudaril je, da od pogajanj pričakujejo celovito rešitev. "Da se v ponedeljek ne bi začela stavka, bi morali zadovoljivo rešiti status višjega specialista, kar velja tudi za višjega zobozdravnika in zdravnika," je pojasnil.

Kolar Celarčeva je sicer poudarila, da so se, če bo treba, "pripravljeni pogajati tudi v soboto in nedeljo". Že v preteklih dneh je poudarila, da ni v nikogaršnjem interesu, da bi prišlo do stavke, ker bo to slabo za bolnike, za sistem in vse udeležence.

G. K.