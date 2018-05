Informacije o zdravljenju srčnih bolezni pri otrocih po novem prek e-naslova

Starši in skrbniki lahko pišejo na: info.otroskakardio@kclj.si

15. maj 2018 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

UKC Ljubljana je vzpostavil elektronski naslov, na katerega lahko pišejo starši in skrbniki, ki želijo pojasnila v povezavi z zdravljenjem srčnih bolezni pri otrocih na pediatrični kliniki. Program otroške srčne kirurgije se znova spoprijema s pretresi.

Spomnimo, da je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v preteklem tednu prejelo odpovedi treh kardiologov iz službe za otroško kardiologijo, kjer zdaj ostaja le še ena zdravnica, ki ji pogodba o zaposlitvi poteče približno čez en mesec. Generalni direktor UKC-ja Aleš Šabeder je v četrtek povedal, da iščejo mogoče rešitve znotraj zavoda, države in tudi v tujini, obstaja pa tudi možnost ukinitve programa.

Iščejo torej rešitve in strokovnjake doma in v tujini, ministrstvo za zdravje pa vidi rešitev predvsem v novoustanovljenem Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni. Državna sekretarka na ministrstvu Ana Medved je v preteklem tednu zagotovila, da je ustanavljanje inštituta tako daleč, da bo zagotovo začel delovati najpozneje do 1. julija.

Pri tem pa je Medvedova opozorila, da je vzpostavljanje inštituta zahtevno tudi zaradi tega, ker je v programu otroške srčne kirurgije čedalje manj strokovnjakov v UKC-ju Ljubljana in na splošno v Sloveniji.

Novi e-naslov za pojasnila o zdravljenju srčnih bolezni pri otrocih na ljubljanski pediatrični kliniki je sicer info.otroskakardio@kclj.si.

G. K.