Inšpektor: Štiblar Kisićeva od aprila lani nima veljavne pogodbe o zaposlitvi

Pojasnilo onkološkega inštituta

Na onkološkem inštitutu so pojasnili, da sta bila tako vlada, ki je Štiblar Kisićevo 12. julija 2016 s sklepom imenovala za generalno direktorico za mandatno obdobje štirih let, kot svet zavoda seznanjena z vsemi informacijami o njenem statusu. Na podlagi sklepa vlade o imenovanju je bila sklenjena nova pogodba o zaposlitvi 8. avgusta 2016 za čas štirih let, torej do izteka mandata. S tem je po njihovih navedbah Štiblar Kisićeva "pridobila polnomočen štiriletni mandat za opravljanje del in nalog generalne direktorice". Na inštitutu so dodali, da se v skladu z zakonodajo funkcija generalnega direktorja v javnem zdravstvenem zavodu lahko opravlja le poklicno, in sicer tako da je nosilec te funkcije v delovnem razmerju z javnim zdravstvenim zavodom in da ima z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Sicer bi prišlo do pravno nedopustne situacije, ko bi imel generalni direktor veljavni mandat, ki pa ga ne bi mogel izvrševati, saj ne bi imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega pa, so poudarili, od 1. januarja letos dalje ne veljajo več nobene določbe glede "prisilnega upokojevanja".