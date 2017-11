Poudarki Janković je zanikal govorice, da ima MOL namen na mestu, kjer stoji zdravstveni dom za študente, postaviti hotel. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ljubljanski župan Zoran Janković je študentom obljubil, da bo ob morebitnem prenosu študentskega zdravstvenega doma na Zdravstveni dom Ljubljana zdravstvena oskrba za študente še boljša. Foto: BoBo Sorodne novice Pahor: Zdravstvo je najbolj potrebno prevetritve v državi Cigarete usodne za več ljudi kot nezgode, samomori, alkohol, droge in aids skupaj Dodaj v

Janković miri študente: Zdravstvena oskrba študentov se ne bo poslabšala

Odločitev o usodi zdravstvenega doma za študente je v rokah ministrstva

29. november 2017 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski župan Zoran Janković je na sestanku s predstavniki Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ) zagotovil, da ob morebitni združitvi študentskega zdravstvenega doma z ljubljanskim kakovost zdravstvene oskrbe študentov ne bi trpela.

Napovedana ukinitev zdravstvenega doma za študente v Ljubljani, ki naj bi jo načrtovala MOL in Ministrstvo za zdravje, je razburila študentsko organizacijo, ki je zato začela z zbiranjem podpisov proti tej potezi. A dejanska usoda zdravstvenega doma za študente še ni jasna, saj je Jankovič predstavnikom študentov pojasnil, da mora končno odločitev sprejeti ministrstvo za zdravje, ki je ustanovitelj zdravstvenega doma in hkrati večinski lastnik stavbe.

Je pa Janković zanikal govorice, da ima MOL namen na mestu, kjer stoji zdravstveni dom za študente, postaviti hotel. "Celo predlagamo, da se iz občinskega podrobnega prostorskega načrta umakne ideja povezovalne ceste med Aškerčevo in Rimsko, ki jo je predlagala filozofska fakulteta zaradi želje po širitvi," je pojasnil Janković in poudaril, da je dokončna odločitev o usodi zdravstvenega doma za študente v rokah ministrstva.

Na potezi je ministrstvo

Jankovič je dejal, da predlog ministrstva za zdravje predvideva, da bi prišlo do prenosa zavoda in stavbe na Aškrčevi cesti na Mestno občino Ljubljana. "Če pride do tega, bo občinska skrb tudi prenova objekta, kot skrbimo za prenove drugih zdravstvenih domov v občini," je poudaril Janković.

Predstavnik ŠOU LJ Klemen Peran je po sestanku z Jankovićem dejal, da želijo dialog nadaljevati z ministrstvom za zdravje, saj želijo, da bi študentsko zdravstvo ostalo na visokem nivoju, zato pričakujejo, da bo zdravstveni dom za študente ostal samostojna pravna oseba in samostojno deloval pod ministrstvom za zdravje. Sestanek med ministrico in predstavniki ŠOU LJ bo prihodnji teden.

Da zaposleni v ZD za študente nasprotujejo združitvi z ZD Ljubljana, je po srečanju pri županu poudarila tudi v. d. direktorice ZD za študente Mateja Ana Grulja. Kot je dejala, njihov zavod posluje dobro in za združitev ni razloga, ne finančnega ne strokovnega. Od ministrstva za zdravje, kjer jih bodo sprejeli v četrtek, pa pričakujejo "podporo in pomoč, ne pa polen pod noge".

Dogajanje okoli namere združevanja študentskega zdravstvenega doma z ljubljanskim je komentirala tudi ministrica Milojka Kolar Celarc. Poudarila je, da "je bojazni preveč". Za študente se tudi po njenih zagotovilih ne bo nič spremenilo - "celo obratno, imeli bodo na razpolago več zdravstvenih storitev. Kvečjemu bo bolje," je dodala.

L. L.