Kolar Celarc: V svetu UKC-ja nihče ne želi prevzeti odgovornosti za vodenje

27. oktober 2017 ob 18:23

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je opozorila, da očitno v svetu UKC-ja Ljubljana nihče ne želi prevzeti vodenja in s tem odgovornosti. Vodstvo je naredilo premalo za ureditev razmer na pediatriji, je še dodala.

Zaradi nedavnega odstopa Sama Vesela z mesta vodje službe za kardiologijo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in informacij o težavah v UKC-ju je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc zahtevala poročilo od generalnega direktorja UKC-ja Andraža Kopača. Na ministrstvu za zdravje so popoldne že potrdili, da so od Kopača prejeli poročilo. Vsebine poročila še ne bodo komentirali, saj ga morajo preučiti, nanj pa se bodo odzvali po praznikih.

Dejala je še, da so v svetu UKC-ja Ljubljana tudi "predstavniki koalicijskih strank, ki jim je bilo ponujeno vodenje sveta zavoda, pa očitno nihče ne želi prevzeti tega vodenja in s tem odgovornosti za vodenje zavoda".

"Moje stališče do vodstva UKC-ja pa je znano. Vodstvo je naredilo premalo in ne dovolj, da bi uredilo te razmere," je dejala. Zato je vlada v četrtek potrdila ustanovitev centra za otroke in odrasle s prirojenimi srčnimi napakami, katerega delo bo usmerjal in nadzoroval projektni svet na čelu s svetovno znanim kardiologom Igorjem Gregoričem.

Ministrica je napovedala, da se bo sešla s predstavniki projektnega sveta, če bo treba. Ob tem pa je opozorila, da je odgovornost tudi za vodenje kadrovske politike, medsebojnih odnosov in razmer na vodstvih zavodov.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Sicer pa je Kolar Celarčeva na današnjem obisku v Lendavi zainteresirani javnosti predstavila predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in se udeležila odprtja nove lekarne Pomurskih lekarn. Ob tem je dejala, da je to velika pridobitev za občane.

"Naša naloga je, da omogočimo dostopnost do zdravil in drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. To smo natančno uredili v novem zakonu o lekarniški dejavnosti, ki določa, da se dobiček iz lekarniške dejavnosti namenja za potrebe zdravstvene in lekarniške dejavnosti," je dejala.

