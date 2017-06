Kopač in Pfeiferjeva ne vidita razlogov za odstop

16. junij 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na svetu UKC-ja Ljubljana, kjer so debatirali o stanju na področju srčne kardiologije na pediatrični kliniki, sta generalni direktor UKC-ja Andraž Kopač in strokovna direktorica Marija Pfeifer dejala, da ne bosta odstopila.

Spomnimo, da ju je k odstopu v četrtek pozvala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Dejala je, da vodstvo univerzitetnega kliničnega centra (UKC) ni naredilo dovolj in da razmer na pediatriji ne rešuje. Dogajanje na pediatriji pa je po njenih navedbah privedlo do omajanega ugleda in zaupanja bolnikov ter širše javnosti v delo zdravnikov in zdravstvo na splošno.

Pfeiferjeva je na novinarski konferenci po seji sveta dejala, da ne vidi razloga za odstop, posebej ne po teh očitkih, kot so bili predstavljeni. Poudarila je, da je v času, odkar strokovno vodi UKC, naredila ogromno, da je program otroške srčne kirurgije napredoval in da je obravnava teh otrok zagotovo varna. O tem pričajo tudi rezultati. Umrljivost v tem programu je tako po njenih besedah nižja, kot je evropsko povprečje.

Dodala je še, da zdaj na oddelku za kardiologijo pediatrične klinike ni slabih odnosov. Na vprašanje, ali vidi poziv ministrice k odstopu kot ščitenje strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kende, ki ga vodstvo UKC-ja želi razrešiti, pa je odgovorila pritrdilno.

SDS: Kriva je ministrica za zdravje

V poslanski skupini SDS-a so prepričani, da je za slabo stanje na pediatrični kliniki in v slovenskem zdravstvu na splošno kriva ministrica za zdravje. Zato pričakujejo njen odstop, je danes povedala poslanka Jelka Godec. Pripravili bodo tudi sklic izredne seje državnega zbora na temo stanja v slovenskem zdravstvenem sistemu. "Menimo, da so človeška življenja predragocena, da bi se z njimi igrali na način, kot se igra ministrica, in pričakujemo njen odstop," je v izjavi za medije v DZ-ju poudarila Jelka Godec iz SDS-a.

