Ljubljanski UKC se nagiba k javnemu razpisu za žilne opornice

Zaslišanji pred preiskovalno komisijo DZ-ja

12. januar 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Simon Vrhunec je med dvournim pričanjem pred preiskovalno komisijo med drugim zatrdil, da je bil v vlogi menedžerja zaslužen za znižanje cen žilnih opornic v domačem zdravstvu.

Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic sta pričala nekdanji in zdajšnji prvi mož UKC-ja - Vrhunec in Andraž Kopač.

Vrhunec je med drugim pojasnil, da so leta 2009, ko je prišel na čelo UKC-ja Ljubljana zlasti cene zdravstvenih materialov hitro naraščale. S svojo ekipo je zato posebno pozornost namenil prav ugodnejši nabavi materialov - med drugim so pozvali zdravnike in drugo medicinsko osebje, naj se pozanimajo o cenah zdravstvenih materialov v tujini.

Na Poljskem našli ugodnejšega ponudnika

Leta 2013 so tako izvedeli, da je na Poljskem cena žilnih opornic proizvajalca Abbott nižja kot pri njihovem slovenskem dobavitelju, zato so se odločili za poljskega dobavitelja, kasneje pa so uspeli dobiti domačega dobavitelja, ki je zagotovil enako ugodne cene opornic, je pojasnil Vrhunec. Takšen pristop ljubljanskega UKC kot največje zdravstvene institucije v državi je po Vrhunčevem prepričanju vplival na postopno znižanje cen žilnih opornic v celotnem domačem zdravstvu, v pomembnem delu opornic tudi za polovico.

Medijsko poročanje o nabavi opornic v UKC je zato označil kot v marsičem zavajajoče, zavrnil je tudi očitek predsednice preiskovalne komisije Jelke Godec (SDS), da naj bi pri žilnih opornicah favoriziral dobavitelja Mark Medical in Bormio. Zavrnil je tudi trditev Godčeve, da naj bi kot generalni direktor pri žilnih opornicah dajal prednost nabavam majhnih vrednosti preko naročilnic pred nabavo preko javnih razpisov. Poudaril je tudi, da ni imel nikakršnih osebnih koristi od nabave opornic v kliničnem centru.

Nagibajo se k javnemu razpisu

Kopač pa je že na začetku dobro uro dolgega pričanja opozoril, da se parlamentarna preiskava nanaša na čas pred majem 2016, ko je postal generalni direktor. Poudaril je, da si s svojo ekipo prizadeva za znižanje izgube UKC-ja, del tega pa je tudi prizadevanje za znižanje stroškov nabave zdravstvenih materialov, vključno z žilnimi opornicami - zdaj se nagibajo k temu, da bi v kratkem objavili javni razpis. Obenem se pogovarjajo z zdajšnjimi dobavitelji (Salus in Bormio), da bi znižali ceno opornic.

V odgovorih na vprašanja Godčeve in drugih članov komisije je tudi zanikal, da bi kdorkoli od dobaviteljev ali kdo v njihovem imenu nanj izvajal kakršenkoli pritisk.

Komisija je bila ustanovljena aprila lani, medtem ko zgodba o preplačilih žilnih opornic sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da slovenske bolnišnice kupujejo t. i. stente po občutno višji ceni kot v tujini. Komisija je na prejšnji seji določila seznam 22 prič, ki jih še namerava zaslišati.

T. K. B.