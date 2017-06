Ministrica vodstvu UKC-ju očita reševanje slabih odnosov na plečih pacientov

13. junij 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je "zelo zaskrbljena in ogorčena" nad nerazčiščenimi in slabimi medsebojnimi odnosi na Pediatrični kliniki. Po njenem mnenju vodstvo UKC-ja Ljubljana ni naredilo dovolj pri reševanju razmer na kliniki.

Ministrica je poudarila, da je ministrstvo ob koncu maja na pobudo staršev o izrednem upravnem nadzoru na Pediatrični kliniki zahtevalo pojasnilo o razmerah na tej. Takrat jim je direktor UKC-ja Ljubljana Andraž Kopač prek elektronske pošte zagotovil, da je vse "v redu".

Kljub temu so na ministrstvu od vodstva UKC-ja in Pediatrične klinike zahtevali dodatna pojasnila o razmerah v službi v obdobju od septembra 2016 do junija letos. Želeli so tudi pojasnila, kakšne ukrepe je vodstvo sprejelo glede slabih odnosov na kliniki. Celotno dokumentacijo so posredovali svetu zavoda in ga pozvali, naj jo prednostno obravnava.

Že drugič so pozvali tudi Zdravniško zbornico Slovenije k izvedbi izrednega zunanjega strokovnega nadzora nad delom kardiologov na pediatriji v Ljubljani, ki jih starši omenjajo v svojem pozivu.

Ministrstvo išče rešitve

Na ministrstvu pričakujejo, da bo zbornica ta poziv obravnavala prednostno in jih tudi sproti obveščala o rezultatih tega nadzora. Predsednico zbornice Zdenko Čebašek-Travnik bo ministrica tudi pozvala, naj v okviru svojih pristojnosti obravnava tudi odnose med svojimi člani zdravniki, posebej v konkretnem primeru.

Ob tem je Kolar Celarčeva zagotovila, da na ministrstvu zelo intenzivno iščejo rešitve in bodo tudi v prihodnje storili vse, da se zadeva razreši v dobro otrok. O ukrepih bodo sproti obveščali javnost, je še dejala.

Zbornica oblikovala eno komisijo

Predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik pa poudarja, da je zbornica prejela več prijav, ki se nanašajo na obravnavo bolnikov na Pediatrični kliniki. Gre za primer smrti 14-letnega dečka septembra lani, primer zdravljenja dveletne deklice, prav tako so se odločili za ponoven nadzor nad zdravljenjem otroka v okviru programa otroške srčne kirurgije, prejeli pa so tudi prošnjo strokovne direktorice UKC-ja Ljubljana Marije Pfeifer za nadzor nad več domnevno spornimi primeri zdravljenja na kliniki.

Doslej so na zbornici ustanovili nadzorno komisijo za primer zdravljenja 14-letnega dečka, ki bo v juniju začela nadzor. V drugih primerih pa še nimajo imenovanih komisij, ki bodo opravile strokovni nadzor. Pri tem je Čebašek-Travnikova opozorila, da je specialistov, ki bi lahko bili člani take komisije, v Sloveniji malo, zato je težko sestaviti komisijo zdravnikov, ki bi bila nevtralna.

Upoštevati bi morali strokovni nadzor

Sicer pa je Čebašek-Travnikova poudarila, da je mednarodna komisija leta 2015 opravila nadzor nad programom otroške srčne kirurgije na pediatrični kliniki. "Nadzor je prinesel določene sklepe, a meni ni znano, da bi se kar koli uresničilo. Stvari se vlečejo. Če bi se takratna priporočila upoštevala in uresničila, bi danes lahko govorili o drugačnih, urejenih razmerah," je dejala.

Po njenem mnenju je tudi moteče, da se v javnosti razčiščujejo stvari, ki bi se morale razčistiti znotraj delovnega okolja. Javnost ima sicer po njenem mnenju pravico vedeti, če gre kaj narobe, ampak takrat, ko se to zanesljivo ugotovi. Ob tem morajo biti javnosti predstavljeni ukrepi in časovnica, kako se bo to odpravilo.

