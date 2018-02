Na Kitajskem potrdili prvi primer virusa ptičje gripe H7N4 pri človeku

Obstaja devet podtipov virusa H7

15. februar 2018 ob 12:18

Hongkong - MMC RTV SLO

Kitajske oblasti so sporočile, da so pri 68-letni ženski iz pokrajine Džjangsu potrdili virus ptičje gripe H7N4. Gre za prvi primer tega tipa bolezni pri človeku.

Simptomi so se pri ženski, ki je medtem že ozdravela, pojavili na božični dan, v bolnišnico pa so jo potem sprejeli 1. januarja. Zdravstveni uradniki v Hongkongu so prebivalcem, ki se med praznovanjem kitajskega novega leta, odpravljajo v celinski predel Kitajske, svetovali, naj se izogibajo mokrim tržnicam, tržnicam in kmetijam z živo perutnino. Prav tako svetujejo, da se izogibajo nakupu sveže perutnine in prijemanju le-te. Džjangsu je med 23 kitajskimi pokrajinami tretja najmanjša, a najgosteje poseljena pokrajina.

"Preden so se razvili simptomi, je bila v stiku z živo perutnino," so po poročanju Guardiana sporočili iz hongkonškega centra za varovanje zdravja. Da gre res za ptičjo gripo, so strokovnjaki potrdili v začetku tedna.

Devet podtipov ptičje gripe

Po podatkih ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni so tipi aviarne influenze oz. ptičje gripe, ki so jih doslej zasledili pri ljudeh, H5, H7 in H9. Sicer je devet znanih podtipov ptičje gripe, - med njimi je tudi H7N4 -, vse pa se redko pojavljajo pri ljudeh. Pri ljudeh je največkrat diagnosticirana oblika virusa H7, podtip H7N9, ki so ga prvič odkrili leta 2013 na Kitajskem, Guardian navaja podatke ameriškega centra. Od takrat pa do avgusta lani je zanjo umrlo 316 ljudi.

Leta 1997 je v Hongkongu za ptičjo gripe, šlo je za virus H5N1, zbolelo 18 državljanov, šest jih je umrlo.

K. T.