Načelni dogovor z urologi dosežen, ti ne bodo dali odpovedi

Podrobnosti bodo še dorekli

18. januar 2017 ob 14:13

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo UKC-ja Maribor je s štirimi urologi, ki so decembra lani dali odpoved, načeloma doseglo dogovor, da ostanejo, so potrdili v bolnišnici.

"Dogovor z urologi je bil načeloma dosežen. Pričakujemo, da bodo urologi, ki so podali odpoved o zaposlitvi, to preklicali. V prihodnjih delovnih sestankih nadaljujemo pogovore na to temo," so sporočili iz mariborskega kliničnega centra. Druge podrobnosti niso znane. Tako ni jasno, s čim so zdravnike uspeli prepričati, da ostanejo, in kakšna bo usoda predstojnika oddelka za urologijo Dejana Bratuša, s katerim so prišli v konflikt.

Urologov ne manjka le na mariborskem koncu, ampak po vsej Sloveniji. Na ministrstvu za zdravje so po poročanju Dnevnika spomnili, da je bilo za področje urologije v zadnjih letih razpisanih celo več specializacij, kot je bilo potreb po urologih, ki so jih javljali iz bolnišnic. Zato kot kratkoročno rešitev predvidevajo tudi "uvoz" tujih zdravnikov.

Po sobotnem poročanju Večera so štirje urologi konec decembra dali odpoved, domnevno zaradi težavnega odnosa s predstojnikom Bratušem. Tako strokovna direktorica UKC-ja Maribor Darja Arko kot Bratuš, ki je na položaju že sedem let, sta bila nad to potezo presenečena, saj da do lanskega poletja s tega oddelka ni bilo pritožb.

A. Č.