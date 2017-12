Namesto dopolnilnega zavarovanja prispevek med 20 in 35 evri

Ocenite to novico!

Nadaljevanje zdravstvene reforme

20. december 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je naposled usklajen z ministrstvom za finance, je sporočila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Kaj so se dogovorili?

Čistopis predloga je bil v torek poslan koalicijskim partnerjem. Prispevek, ki bo nadomestil dopolnilno zavarovanje, bo razdeljen v pet razredov, znašal bo od 20 do 35 evrov, je v izjavi za javnost povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Takšen prispevek bo sicer omogočal manjšo stopnjo solidarnosti, kot bi si jo ministrica želela, a "če hočemo pripeljati zakon k življenju, so potrebni določeni kompromisi". Si pa Kolar Celarčeva šteje za velik uspeh, da so uspeli pripeljati ta zakon do tega nivoja.

Višina zneska prispevka bo po njenih besedah odvisna od statusa zavarovanca, v okviru tega statusa pa od višine njegovega dohodka.

Kot je dejala, bo več kot polovica zaposlenih po novem sistemu plačevala manj, kot danes plačuje dopolnilno zavarovanje, prav tako bo prispevek plačevalo manj 90 odstotkov upokojencev.

Ustanovljen Nacionalni inštitut za otroške bolezni

Vladi je v obravnavo predlagala tudi akt o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda, ki se bo imenoval Nacionalni inštitut za otroške bolezni, namenjen pa bo tudi za zdravljenje odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. Prav tako vladi predlaga, naj za v. d. direktorice inštituta imenuje Ano Žličar, ki je bila v preteklosti generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana.