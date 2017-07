Cerar ob interpelaciji Kolar Celarčeve poudaril, da ministrica za zdaj uživa njegovo podporo

Kritike letijo na več področij

7. julij 2017 ob 09:40,

zadnji poseg: 7. julij 2017 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

SDS je vložil interpelacijo zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Ministrica pravi, da bo to dobra priložnost za predstavitev dosežkov, nima pa podpore zdravnikov in NSi-ja.

Med glavnimi razlogi za vnovično interpelacijo zoper Kolar Celarčevo je SDS-ova poslanka Jelka Godec navedla še soodgovornost za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, neučinkovito reševanje problematike čakalnih dob ter slabo poslovanje in vedno večjo zadolženost javnih zdravstvenih zavodov.

Kritični so po njenih besedah tudi do priprave predlogov zakonodaje na področju zdravstva. Poudarila je, da te zakonodaje deloma ni. Tista, ki je predlagana, ni usklajena s koalicijo, nekatere rešitve pa so po mnenju zakonodajno-pravne službe v nasprotju s slovensko in evropsko zakonodajo.

Interpelacija je po besedah Godčeve napisana že kar nekaj časa, predvsem ob dogajanju na pediatrični kliniki, zadeva pa je nekako dozorela z zakonodajo, ki jo je ministrica pripravljala oziroma je zdaj v proceduri v državnem zboru. "Zadeve so prišle tako daleč, da ministrica kaže, da ne obvladuje zdravstvenega sistema oziroma položaja v zdravstvu," je še ugotavljala poslanka.



Ministrica se veseli razprave

Ministrica je v izjavi novinarjem zatrdila, da se razprave o interpelaciji veseli, saj bo priložnost izkoristila, da pove, kaj vse so z njeno ekipo in vlado naredili na področju zdravstva.



Ob tem je ministrica v izjavi, ki jo je podala pred sejo odbora za zdravstvo v DZ-ju, nanizala te dosežke in poudarila, da so pretekle vlade sprejemale ukrepe, ki so zdravstvu odnesle več 100 milijonov evrov. Ministrica se tako boji, da se za očitki SDS-a skriva čisto nekaj drugega, in sicer trije zakoni, ki so v parlamentarni razpravi – spremembe zakona o zdravniški službi, pacientovih pravicah in zdravstveni dejavnosti.

V sporočilu, ki so ga naknadno poslali z ministrstva, pa so dodatno navedli, da ministrica interpelacijo SDS-a uvršča med pritiske, ki jih doživlja vsak dan, in sicer "da bi rušili predloge, s katerimi zdravstvu prinašajo nov denar in urejajo zdravstveni sistem, da bo bolj transparenten".

Lobiji, pritiski in blokade

V poslanski skupini SMC-ja pričakujejo, da bo ministrica lahko pojasnila svoje dosežke in razgrnila načrte, a tudi spregovorila o lobijih in pritiskih, ki jih doživlja. Tem pritiskom vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer pripisuje tudi onemogočenje sprememb, saj so tako močni, da dobesedno preprečujejo kakršno koli potezo.

Na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je obtičala na odboru za zdravstvo, je sicer številne pripombe vložila zakonodajno-pravna služba DZ-ja. Na novinarsko vprašanje, ali je torej tudi ta žrtev sil, je Kustec Lipicerjeva odgovorila posredno.

Po njenih besedah tudi določene rešitve, ki so pripravljene v okviru zakonodajnih pobud, pišejo posamezniki in skupine, "ki imajo svoje osebne interese, to pa niso interesi, ki so povezani z enakim dostopom do zdravja". Kustec Lipicerjeva je pojasnila, da govori o zavarovalnicah, o nezdravih razmerjih v odnosu do vprašanja javnega in zasebnega zdravstva, o privilegijih na eni strani ter na drugi strani o pravicah in dolžnostih, ki bi jih morali vsi imeti.

Po mnenju Kustec Lipicerjeve je ministrica s svojo ekipo doslej naredila že izjemno veliko, pri čemer je poleg prvih nujnih reformnih korakov naštela še uvedbo eReceptov in eNaročanja.

Ministrica uživa Cerarjevo podporo

Na interpelacijo se je odzval tudi premier Miro Cerar, ki pravi, da mora interpelacijo še natančneje prebrati. A že zdaj je poudaril, da ministrica uživa njegovo podporo, saj je zadnja interpelacija eden izmed manevrov, s katerimi se problematizira zadeva, ki gre v pravo smer.

Zdi se mu zanimivo, "da kjer koli si SMC prizadeva, da bi skupaj s koalicijo premaknila stvari v neko modernizacijo, da bi šli razvojno naprej - pa naj bo to Magna, naj bo to drugi tir, naj bo to zdravstvo -, povsod se najdejo številni pristopi, ki postavljajo na tej poti ovire".

Cerar je ob tem spomnil, da je ta vlada dokončala gradnjo desetih urgentnih centrov, dosegla opazno pocenitev zdravil, uvedla e-recept in e-naročanje ter namenila izdatna dodatna sredstva za skrajševanje čakalnih vrst. "Očitno nekomu ni v interesu, da bi ti procesi zdaj stekli," je prepričan premier. Spomnil je, da so v proceduri tudi zakoni s področja zdravstva, ki jih je treba sprejeti do jeseni: "Očitno želijo nekateri te procese ustaviti, ampak sam se bom zavzemal, da se ti procesi nadaljujejo".

NSi obljubil podporo, Levica ne

Podporo interpelaciji so za zdaj napovedali v NSi-ju, v Zavezništvu se bodo opredelili, ko jo bodo prebrali. Ne bodo pa je podprli v Levici, ker da jo je napisal zdravniško-zavarovalniški lobi.

Poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec se strinja, da si ministrica za zdravje interpelacijo zagotovo zasluži, bi pa bila ta trenutek potrebna zlasti razmislek predsednika vlade in to, da ministrico sam razreši.

Predsednica Zavezništva Alenka Bratušek je pojasnila, da interpelacije še niso prebrali in se zato do nje konkretno težko opredelijo. "Dejstvo pa je, da so razmere v slovenskem zdravstvu alarmantne, podaljšujejo se čakalne vrste, izgube bolnišnic so iz meseca v mesec večje. Težave so danes bistveno večje kot pred tremi leti," je ugotavljala.

Odgovornost nosita tudi DeSUS in SD, ki sta se premalo odločno opredelila in zavzela za težave, s katerimi se naše zdravstvo srečuje.

"To interpelacijo je morda vložil SDS, ampak napisal jo je zdravniško-zavarovalniški lobi," pa je izrazil mnenje poslanec Levice Miha Kordiš in dodal, da je zato v Levici ne bodo podprli.

Drži pa po njegovih besedah trditev, da sta ta vlada in to ministrstvo v tem mandatu naredila premalo. "Iz slovenskega javnega zdravstvenega sistema odtekajo sredstva, ampak ta sredstva odtekajo po legalni poti, skozi legalizirano privatizacijo slovenskega javnega zdravstva in skozi zasebne komercialne zavarovalnice, ki skubijo zavarovance," je dejal. Upa, da bo vlada zadnje leto mandata sklenila bolj intenzivno.

DeSUS in SD nad interpelacijo nista presenečena

V koalicijskih DeSUS-a in SD-ju glede na težave v zdravstvenem sistemu niso presenečeni nad interpelacijo zoper ministrico za zdravje. Tudi samih kritik in opozoril pred nakopičenimi težavami ne skrivajo, a bodo že drugo interpelacijo zoper Kolar Celarčevo še preučili in se odločili o podpori.

Poslanec DeSUS-a in predsednik odbora DZ-ja za zdravstvo Tomaž Gantar je v prvem odzivu na vloženo interpelacijo spomnil na pogoje, ki so jih Kolar Celarčevi postavili že ob prvi interpelaciji, a do danes niso bili izpolnjeni.

Ukrepi, ki naj bi reševali težave, so po njegovem mnenju neustrezni in neučinkoviti, zato verjame, da so številni očitki ministrici na mestu.

Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han se strinja, da so vsi odgovorni za stanje v zdravstvu, a dodaja, da se ve, kdo nosi največjo odgovornost. Han, ki je v eni izmed izjav v preteklih tednih dejal, da je ministrici položaj ušel iz rok, izrazil upanje, da bo interpelacija pripomogla k temu, da se bodo na posebnem srečanju pogovorili o tem, kako naprej.

Han je izrazil prepričanje, da bo ministrica tokratno interpelacijo težje prestala kot prvo. Vedno je po njegovem mnenju drugo interpelacijo verjetno težje preživeti.

Na vprašanje, kaj bi morala ministrica narediti, da si pridobi podporo SD-ja, je odgovoril z besedami, da je najprej treba presoditi, kaj je narobe, in ne gre "slepo zagovarjati nekih svojih stališč, kako je vse dobro v zdravstvu".

Zdravniki z ostrimi besedami

Tudi v zdravniškem sindikatu Fides in sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum so podprli interpelacijo. "Zdi se mi čudno, da je opozicija tako dolgo čakala z interpelacijo," je dejal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.

Po Kuštrinovih besedah se v tem mandatu na področju zdravstva in zdravstvene zakonodaje pravzaprav ni nič naredilo, kritičen je bil do združevanja zavodov in še posebej do predlogov novel zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o zdravniški službi. "Oba zakonska predloga sta nastala na hitro in brez soglasja strokovne javnosti. Zdravniška zbornica ima po zakonu pravico in dolžnost, da sodeluje pri pripravi zakonodaje, pa je pravzaprav ni nihče nič vprašal," je dejal.

"Tudi druge zadeve, kot sta eNaročanje in centralno naročanje, so bile uvedene na hitro in brez premisleka, zaradi česar nastaja kup težav," je opozoril Kuštrin.



Do ministrovanja Kolar Celarčeve je kritičen tudi predsednik Praktikuma Igor Muževič. "Ministrici je tuja vsaka rešitev, ki vključuje zgledovanje po bolj solidarnih državah z boljšim zdravstvenim sistemom, saj meni, da si Slovenci zaslužimo politični prevzem financiranja in organizacije zdravstva," je poudaril.

Po Muževičevih besedah je ministrica oseba z izrazito skromnimi kompetencami na področju zdravstvenega varstva: "Žal je sveto prepričana, da te kompetence presegajo znanje tujih in domačih strokovnjakov ter da se znanstvene raziskave motijo, ko dokazujejo, da bo s svojimi ukrepi povečala umrljivost prebivalcev Slovenije."

Mladi zdravniki Slovenije pa so pojasnili, da želijo pri spremembah zdravstvene zakonodaje sodelovati izključno vsebinsko in predvsem konstruktivno. Zato se "nimajo želje opredeljevati do kakršnihkoli političnih odločitev," so izpostavili. "Nas pa žalosti, da se skuša uveljavljati spremembe zakonodaje na hitro, brez celostnega pristopa in brez konsenza s stroko," so še opozorili.

Interpelacija brez podpore v sindikatu delavcev v zdravstveni negi in sindikatu zdravstva

Interpelacije pa ne v sindikatu delavcev v zdravstveni negi ne sindikatu zdravstva in socialnega varstva ne podpirajo. Po njihovem mnenju Kolar Celarčeva v nasprotju z njenimi predhodniki ne sliši samo zdravnikov, ampak tudi druge zdravstvene delavce.

Po mnenju predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelke Mlakar ministrovanje Kolar Celarčeve "kaže v smer pridobivanja večjega deleža finančne pogače za zdravje ljudi, skrb za odpravljanje čakalnih dob in pripravo zakonskih podlag za večjo in transparentnejšo ureditev zdravstvenega varstva". Kot je opozorila Mlakarjeva, vzbuja skrb delovanje nekaterih politikov, ki od ministrice zahtevajo zdravstveno reformo, obenem pa rušijo sleherni predlog, ki ni iz njihovih vrst.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije za zdaj še niso utegnili prebrati interpelacije. "Smo pa že povedali, da ministrico podpiramo, da izpelje zdravstveno reformo, kar pa je težko narediti, saj je nemogoče v enem mandatu narediti vse, kar so ji pustili njeni predhodniki zadnjih deset ali več let," je v izjavi poudarila generalna sekretarka sindikata Dragica Kekec.

A. Č., Sa. J.