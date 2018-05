"Nov inštitut za otroške srčne bolezni brez kadrov ne bo mogel zaživeti"

Reševanje otroške srčne kirurgije v Sloveniji

17. maj 2018 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Društvu za zdravje srca in ožilja so opozorili, da so razmere v programu otroške srčne kirurgije nacionalni problem. Državo so pozvali, naj reševanje položaja prepusti kirurgu Igorju Gregoriču.

Predstavnik društva in zdravnik na kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana Matija Cevc na novinarski konferenci sicer ni želel govoriti o konkretnih imenih, a po njegovih besedah so razlog za razpad programa otroške srčne kirurgije v Sloveniji "lobiji, ki so se iz sebičnosti spotikali med sabo". "Stroko so razbili na take drobce, da je ni mogoče več sestaviti. Ob takih pritiskih se ne da več delati".

V društvu podpirajo koncept ustanovitve nacionalnega inštituta, ki pa brez kadrov ne bo mogel uspešno delati, so opozorili.

Predsednik društva je izpostavil, da ima v tem trenutku tudi vodilni v nastajajočem nacionalnem inštitutu Igor Gregorič "zvezane roke". Inštitut naj bi namreč začel delovati 1. julija letos, ob tako številnih odhodih zdravnikov iz programa otroške srčne kirurgije pa dotlej pravzaprav ne bodo imeli dovolj usposobljenega kadra. "Strokovnjakov v bližini je dovolj, a važni so pogoji, v katerih bi v prihodnje lahko opravljali svoje delo. Tudi drugod vedo, kaj se dogaja v Ljubljani, zato ima Gregorič težave pridobiti kadre," je pojasnil. "Obstajajo mlajši strokovnjaki, v Sloveniji, ki bi lahko pomagali vzpostaviti otroško kardiologijo. A to nekaj časa traja. Poleg tega so vsi kontaminirani, preveč poznajo razmere, v katerih se je vse dogajalo," je še dodal. "Da se ne bi slepili: z ustanovitvijo inštituta s 1. julijem ne bomo še nič rešili. Tako usposobljenih kardiologov v Sloveniji ni, da bi lahko takoj prevzeli delo," je bil odločen podpredsednik društva Franc Zalar. Zato pričakuje, da bodo odgovorni povedali, kako bo potekala obravnava otrok v vmesnem obdobju, dokler nov inštitut ne bo ekipiran. Na izobraževanje v tujino

"Če hočemo, da bo otroška kardiologija in kardiokirurgija tekla, moramo najti premostitveno rešitev," je poudaril Cevc, ki meni, da "drugače ne bo šlo, kot da se ambiciozne kadre pošlje na izobraževanje v tujino, kar pa bo trajalo najmanj sedem let". Kot premostitveno rešitev Cevc zato predlaga, da v Slovenijo pridejo tuji zdravniki. Te pa bo treba ustrezno plačati. "Potrebujemo jih, ker takih pri nas nimamo, a to bo treba plačati. Kar so 20 let uničevali, bo treba z veliko denarja popraviti, da bodo zadeve stekle po neki normalni poti," je bil odločen Cevc. "Od vladajočih pričakujemo, da v soglasju s stroko in civilno družbo postavijo temelje sistema, vnaprej pa roke proč," pravijo v društvu. Cevc je bil kritičen tudi do sklicane izredne seje državnega zbora na temo razmer na otroški srčni kirurgiji. "Analfabeti bodo govorili o strokovnih zadevah. To kaže, da jim je popolnoma vseeno za otroke, dokler oni zbirajo politične točke," je ocenil. Mama deklice s prirojeno srčno napako Petra Aleš pa je izrazila upanje, da bodo na ruševinah programa otroške srčne kirurgije uspeli zgraditi novi center, ki bo poskrbel za otroke s prirojenimi srčnimi napakami.

Al. Ma.