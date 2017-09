Pfeiferjevi soglasna podpora strokovnega sveta UKC-ja

4. september 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Strokovni svet UKC-ja Ljubljana je podprl delo strokovne direktorice Marije Pfeifer na področju otroške kardiologije, je po izredni seji sveta povedal Adolf Lukanović.

Izjavo, ki so jo danes oblikovali strokovni direktorji klinik, bodo tudi poslali svetu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki bo odločal o usodi Pfeiferjeve. Seja sveta bo predvidoma prihodnji teden.

Pfeiferjeva pa je dejala, da se je ob odločitvi, da mora odgovarjati za program otroške srčne kirurgije, nekoliko začudila, "ker sem prva od zaposlenih v UKC-ju, ki je bil sploh poklican, da odgovarja za ta program".

Tako bi prej pričakovala, da bi odgovarjali akterji, ki so bili udeleženi v "starem" programu otroške srčne kirurgije, ki se je izvajal med letoma 2007 in 2014 in je mednarodna nadzorna komisija pri Zdravniški zbornici Slovenije ugotovila kar nekaj pomanjkljivosti.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo svet UKC-ja sledil mnenju strokovnega sveta pri odločanju o njeni odgovornosti, pa je Pfeiferjeva dejala, da je to uganka. Kot je pojasnila, so se na treh sejah sveta pogovarjali zelo strokovno o tej temi, nato pa so želeli še mnenje strokovnega sveta.

"Kaj pa se bo politika odločila, je odvisno od njih in tistih, ki so morda v ozadju," je dejala.

Očitki o neustreznem zdravljenju

Svet UKC-ja se je lotil premlevanja odgovornosti vodstva UKC-ja za stanje na otroški kardiologiji po tem, ko je v javnost prišla informacija o domnevno neustreznih diagnozah in zdravljenjih na tem programu, zaradi česar je sprva vodstvo UKC-ja želelo razrešiti strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kendo, nato pa je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pozvala generalnega direktorja UKC-ja Andraža Kopača in Pfeiferjevo, naj odstopita, a tega nista storila.

Na začetku leta je namreč javnost izvedela informacijo o tem, da je septembra lani na pediatrični kliniki umrl 14-letni deček.

Varnostna analiza, ki je bila narejena po smrti dečka, je namreč pokazala, da lečeči zdravnik stanja otroka ni prepoznal kot ogrožajočega in zato ni bil predlagan za hitro kirurško zdravljenje, medtem ko sta druga dva zdravnika med hospitalizacijo prepoznala bolnikovo stanje kot nevarno, a "zaradi izkušenj s slabimi medsebojnimi odnosi v potek dogajanja po rednem konziliju sistemsko nista aktivno posegla".

Nato je bil izveden izredni strokovni nadzor nad tem primerom, ki je pokazal, da bi bilo "ob ustrezni prepoznavi vzroka poslabšanja in pravočasnem intenzivnem zdravljenju pred srčnim zastojem v enoti za intenzivno medicino verjetno možno pri bolniku preprečiti smrt".

