Pravno mnenje nekatere rešitve v zdravstvenem zakonu prepoznalo kot neustavne

Ministrstvo po neuradnih informacijah s spremenjenim predlogom

23. maj 2017 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Zavarovalnice nadaljujejo boj proti spremembam v zdravstvenem zavarovanju. Pri Adriaticu Slovenici (AS) so po pravno mnenje šli tudi k Rajku Pirnatu, neuradno pa naj bi bila pripravljena že nova različica predloga.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je v delih, kjer dopolnilno zavarovanje nadomešča z zdravstvenim nadomestilom, protizakonit in protiustaven, pravijo v zavarovalnici, saj izničuje učinek davčnih olajšav, bolj obremenjuje tiste v delovnem razmerju ter ne določa prehodnega obdobja.

Še neuraden, a spremenjeni predlog pa poenostavlja ta prehod - namesto sedmih dohodkovnih razredov predlaga enoten odstotek od tekoče zavarovalne osnove.

Pirnat: Protiustavno in pomanjkljivo

Pravnik Rajko Pirnat po naročilu zavarovalnice AS pravi, da bi morala biti višina zdravstvenega nadomestila, ki je v resnici davek, v celoti določena v zakonu in ne v pristojnosti ministra, kot je zapisano v predlogu zakona. Sporno je tudi določanje nadomestila iz neto prejemka, pravi Pirnat. "S tem, ko je pravzaprav obdavčen že neto dohodek, zdravstveno nadomestilo izničuje učinke davčnih olajšav pri dohodnini," je prepričan.

Zakon je protiustaven z vidika enakopravnosti, še našteva: "Usklajevanje višine davčne obveznosti z nekim statističnim indeksom lahko povzroči neenako obravnavanje, ker bodo bolj obremenjeni z nadomestilom tisti zavezanci, ki večino svojih dohodkov ustvarijo v delovnem razmerju."

Zakon tudi ne določa jasno prehodnega obdobja, ocenjuje Pirnat.

Enotna odmera od osnove?

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je pripravila novo različico, v kateri, kot je neuradno slišati, sedem dohodninskih razredov nadomešča z enotno, 2,1-odstotno odmero od tekoče zavarovalne osnove, kar pomeni višino nadomestila od šest do največ 137 evrov.

Medtem pa finančna ministrica Mateja Vraničar Erman ob robu bruseljskega sestanka pravi, da je bila to prvotna zamisel ob pripravi reforme: "Ideja je bila opuščena, ker ima kar veliko negativnih posledic in me pravzaprav preseneča ponovno oživljanje."

Kakor koli, očitno dokončne rešitve še ni.

T. H., Helena Lovinčič/Radio Slovenija