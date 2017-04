Opozicija in koalicija vsaksebi glede zdravstvene zakonodaje

Predlog NSi-ja očitno ne bo preživel obravnave v DZ-ju

26. april 2017 ob 07:48,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 14:07

DZ je začel s prvo obravnavo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ju je vložil NSi. V koaliciji so predlog zavrnili, podpirajo ga SDS in nepovezani poslanci.

V NSi-ju so poudarili, da želijo uveljaviti pravičnejši način ureditve regresnih zahtevkov, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) terja od delodajalcev v primeru poškodbe, poklicne bolezni ali smrti delavca.

Predlagajo, da bi jih zavod uveljavljal le v primerih, ko bi škoda nastala zaradi velike malomarnosti delodajalca ali namerno. Regresne zahtevke bi omejili na 20-kratnik minimalne pokojninske osnove oziroma na približno 15.000 evrov. Če je povzročena škoda nastala namenoma, pa bi jo v celoti kril delodajalec.

V NSi-ju so poudarili, da predlog zakona ne poslabšuje trenutne ureditve, lahko pa je zaradi trenutne ureditve odškodninskih zahtevkov ogroženo poslovanje predvsem malih in srednje velikih podjetij. Kot primer je vodja NSi-jevih poslancev Matej Tonin izpostavil samostojnega podjetnika, ki je pri opravljanju slikopleskarskih del padel z lestve. Zdaj dobiva 400 evrov invalidske pokojnine, ZZZS pa zahteva od njega 75.000 evrov kot regresni zahtevek za zdravljenje.

Pri tem so v NSi izpostavili, da delodajalci tveganja, povezanega z regresnimi zahtevki, ne morejo zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, saj te tega tveganja ne želijo prevzeti.



Brez podpore koalicije

Vlada predloga ne podpira. Podporo so mu enotno odrekli v koaliciji. Ocenjujejo, da je v nasprotju s temeljnimi načeli zaščite zaposlenega, varovanja človekovega zdravja in varnosti pri delu ter pomeni nižanje že obstoječih pravic. V DeSUS-u so se vprašali, kako se ugotavlja, ali je šlo za veliko in ne za manjšo malomarnost, ali, da je bila povzročena namenoma.

Predlagani zakon sledi predlogom Obrtne zbornice Slovenije, enostransko, in sicer tako, da se omeji odškodninska odgovornost delodajalcev, opozarjajo v SD-ju. V SMC-ju pa so opozorili, da bi imel tak zakon tudi znatne učinke na izpad prihodkov ZZZS-ja.

V ZL-ju prav tako menijo, da NSi-jev predlog znižuje stroške delodajalcev na račun zmanjšanja varnosti delavcev. Zakon pa podpirajo v SDS-u, Alenka Bratušek (NP) pa je menila, da je težavo, ki so ga izpostavili v NSi-ju, treba rešiti. Zato bodo predlog v prvi obravnavi podprli, v nadaljevanju, če se bo postopek za zakon nadaljeval, pa pričakujejo odgovore na določena vprašanja.

