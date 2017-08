Razmere na otroški srčni kirurgiji skrbijo zbornico in ministrstvo

Tudi anonimne kazenske ovadbe

30. avgust 2017 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zdravniška zbornica Slovenije je poslala vabili vodstvu ministrstva za zdravje in UKC Ljubljana na delovno srečanje, da bi ponovno preučili uresničevanje priporočil mednarodnega nadzora otroške srčne kirurgije.

Kot so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije (ZBS), je njena predsednica Zdenka Čebašek Travnik na seji izvršilnega odbora v četrtek predlagala, da zbornica nastopi kot sklicatelj skupnega srečanja vseh institucij, ki jih omenjajo priporočila mednarodnega nadzora nad delovanjem otroške srčne kirurgije. V poročilu, ki je bilo končano 9. julija 2015, so namreč ugotovili, da bi lahko štiri smrti otrok v programu preprečili.

Izvršilni odbor zbornice je podprl pobudo Čebašek Travnikove, v povabilu na to srečanje pa so zaprosili vse sodelujoče, da ponovno preučijo priporočila mednarodne komisije in se opredelijo, katera so uresničili, ter pojasnijo razloge za tista, ki so ostala neuresničena. Na podlagi teh ugotovitev bi naredili načrt za naprej, vse da se v najkrajšem možnem času uredijo razmere na področju otroške srčne kirurgije v Sloveniji, so sporočili z zbornice.

O primeru smrti novorojenčka oktobra 2015 pa na zbornici presenečeno ugotavljajo, da se sporočila o strokovnih nadzorih podajajo prek javnosti. "Želimo si, da bi se ti podatki izmenjevali tudi med institucijami, ki bi pri nadzorih morale sodelovati po zakonu," pravi Čebašek Travnikova.

V UKC Ljubljana je namreč na začetku oktobra 2015 umrl 37 dni star dojenček s prirojeno srčno napako. Analiza primera je pokazala, da bi bilo smrt mogoče preprečiti, če bi se zdravniki pred diagnostičnim posegom, med katerim je umrl, bolje pripravili, poudarja pa tudi sistemske težave. Zato je bila zoper dva zdravnika, Tomaža Podnarja in Sama Vesela, vložena anonimna kazenska ovadba zaradi suma malomarnega zdravljenja. Slednja sta očitke v poročilu zanikala.

Al. Ma.