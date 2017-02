Reški anesteziologi si kljub ovadbam želijo še sodelovati z UKC-jem Maribor

V mariborski klinični center na občasno delo prihaja 30 hrvaških zdravnikov

22. februar 2017 ob 13:24

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Reški anesteziologi si želijo podaljšanja pogodbe o sodelovanju z UKC-jem Maribor, kamor na občasno delo prihaja okoli 30 hrvaških zdravnikov. Zaradi spornih provizij iz teh pogodb pa je tožilstvo že ovadilo tri osumljence.

Hrvaški anesteziologi so s sodelovanjem zadovoljni, zato bodo predlagali podaljšanje pogodbe, ki bo kmalu potekla, poroča Večernji list. "Na 230 ur, ki jih delamo mesečno, dobimo proste dneve, ki jih potem uporabimo enkrat tedensko ali mesečno za delo v Mariboru. Pacienti niso prikrajšani, ravno nasprotno, tako smo ustavili odhod zdravnikov z Reke," je dejal vodja klinike za anesteziologijo na KBC-ju Reka Alen Protić.

Na vprašanje, zakaj je sodelovanje potekalo prek inštituta, in ne neposredno med bolnišnicami, je pojasnil, da tega ni bilo mogoče storiti. "Bilo bi najboljše brez posrednika, a smo lahko samo ob posredovanju zagotovili razmere, ki smo jih zastavili. V nasprotnem bi v Mariboru delali za enak denar kot na Hrvaškem," je odgovoril.

Vršilec dolžnosti direktorja UKC-ja Maribor Janez Lavre se sicer dogovarja za sodelovanje anesteziologov iz UKC-ja Ljubljana. Ko bodo dosegli dogovor, namerava prekiniti pogodbo s hrvaškimi anesteziologi. Pogodbo o sodelovanju s hrvaškimi zdraviniki so sklenili pred dobrim letom dni in vključuje šestmesečni odpovedni rok.

Trije ovadeni

Je pa pogodba postala tudi predmet kriminalistične preiskave, v kateri so policisti napisali ovadbe zoper trojico osumljencev. Po podatkih Večera so ovadeni nekdanji direktor UKC-ja Maribor Gregor Pivec, vodja omenjenega inštituta Miha Pogačnik in nedavno odpuščeni vodja nabave v mariborski bolnišnici Peter Weissensteiner.

Pri pogodbi naj bi bile najspornejše provizije, ki naj bi jih za prihod hrvaških zdravnikov od UKC-ja Maribor prejel Pogačnikov inštitut. Hrvaški zdravniki naj bi za en prihod v Maribor prejeli tudi do 1250 evrov bruto, kar je razjezilo njihove slovenske kolege, ki so bili plačani manj.

L. L.