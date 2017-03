Sindikat zdravstva: Tistim, ki so čakalne vrste ustvarili, zdaj nagrada za krajšanje

Preostalo osebje so "mirno spregledali", opozarjajo

5. marec 2017 ob 11:06

V Sindikatu zdravstva Slovenije so kritični do v soboto parafiranega sporazuma med MZ-jem in Fidesom. "Tisti, ki so čakalne vrste ustvarili, bodo zdaj dobili nagrado, če jih skrajšajo," so zapisali.

Zdravniki bodo sicer morali delati več, a bodo lahko brez skrbi, saj bodo več tudi plačani, so v odzivu na sporazum zapisali v Sindikatu zdravstva Slovenije (SPUKC). Opozarjajo, da pri tem nihče ne omenja medicinskih sester, strežnic, vzdrževalcev in zdravstvenih administratork.

"Lahko torej upravičeno domnevamo, da bodo zdravniki v času, ko bodo dodatno delali, zato da se bodo čakalne vrste skrajševale, tudi sami čistili operacijske sobe, iskali kartoteke, asistirali in opravljali vse drugo delo, zaradi katerega lahko delovni proces v zdravstvu sploh teče," se sprašujejo v sindikatu.

Uvajajo še variabilni del za preseganje načrtov

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin sta namreč v soboto zvečer vendarle parafirala sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke.

Ta poleg projekta skrajševanja čakalnih dob obsega aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerem so na novo ovrednotena delovna mesta specializantov, višjih zdravnikov in zobozdravnikov z licenco ter višjih specialistov. Vključuje pa tudi dogovor o spremembah pravilnika o plačilu za delo po podjemnih pogodbah in o umiku pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Da bo sporazum veljaven, ga mora potrditi še vlada.

