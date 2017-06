Slovensko zdravniško društvo poziva k ureditvi razmer na pediatrični kliniki

Pozivi k odstopom

20. junij 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Slovenskem zdravniškem društvu ob pozornem spremljanju dogajanja v primeru pediatrične klinike UKC Ljubljana pozivajo k takojšnji ureditvi razmer.

Z javnim obračunavanjem nosilci odgovornih funkcij v zdravstvu neodgovorno rušijo temeljno zaupanje med bolnikom in zdravnikom, s čimer nastaja nepopravljiva škoda, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nastalo nepopravljivo škodo bodo še dolgo občutili zaposleni v zdravstvu, predvsem pa bolniki. S takšnim načinom spopadanja s problematiko ni bil zgolj okrnjen ugled zdravnikov oziroma strokovnjakov, ki si vsak dan prizadevajo za dobrobit ljudi, ampak so bila grobo kršena etična in moralna načela, ki bi jim morali biti zavezani vsi sodelujoči v zdravstvenem sistemu, so prepričani v društvu.

Vse odgovorne oziroma vpletene v trenutno dogajanje zato v društvu pozivajo k razmisleku, iskanju takojšnjih rešitev in spoštovanju Kodeksa zdravniške etike.

Zaradi nerešenih razmer na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pozvala generalnega direktorja UKC-ja Andraža Kopača in strokovno direktorico Marijo Pfeifer k odstopu. Strokovni direktor pediatrične klinike Rajko Kenda, ki pa ga vodstvo UKC-ja želi razrešiti zaradi objektivne odgovornosti za stanje na kliniki, pa je dejal, da bo odstopil, če bosta to storila tudi Kopač in Pfeiferjeva. A slednja razlogov za svoj odstop ne vidita.

Al. Ma.