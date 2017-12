Srčni kirurg Igor Gregorič prišel v Slovenijo reševat težave s srčno kirurgijo

Srčni kirurg Igor Gregorič je iz Houstona prispel v Slovenijo in prvič pojasnil, kakšna bo njegova vloga pri reševanju težav s srčno kirurgijo. Zdaj vodi projektni svet, ki ga je imenoval svet zavoda ljubljanskega kliničnega centra. V prihodnje pa naj bi ustanovili nov center za zdravljenje otrok in odraslih, ki bo deloval samostojno.

Projektni svet je opravil že nekaj sej na temo ustanavljanja novega centra, vzpostavljen pa je tudi stik s češko organizacijo Motol, ki bo sodelovala pri vzpostavitvi centra. Gregorič poudarja, da bo to začasno sodelovanje, ki bo trajalo šest mesecev.

Na vladno obravnavo pa čakajo njegovi predlogi usmeritev za ustanovitev in delovanje Zavoda za zdravljenje otrok s srčnimi obolenji in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. Če bo vlada v prihodnjih tednih to potrdila, tako pravi Gregorič, bo ta center deloval samostojno in neodvisno od kliničnega centra.

Kakšno vlogo bo imel Gregorič, za zdaj še ni znano. Gregorič pa ob tem poudarja, da bo opravljal tako vlogo, kot mu jo bo namenilo ministrstvo za zdravje. Kljub temu pa to še ne pomeni, da se vrača v Slovenijo: "Korespondenca in razprave se lahko vodijo tudi na daljavo," pojasnjuje.

Podrobnosti o strukturi zavoda, številu zaposlenih in drugo naj bi bilo dorečeno v prihodnjih dneh, najpomembneje je, poudarja, da se tudi v Sloveniji vzpostavi zanesljiv in varen sistem zdravljenja otrok in odraslih s srčnimi obolenji. Zavod naj bi začel delovati maja prihodnje leto.

