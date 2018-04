Strah pred cepljenjem bi lahko odpravljali tudi zdravniki, če bi se cepili sami

Okrogla miza o cepljenju

5. april 2018 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tretjina staršev, ki s svojim otrokom pride k pediatru na pregled, ima strahove in dvome o cepljenju. A tudi zdravstveni delavci se pogosto ne cepijo, proti gripi se jih je le peščica.

Pri krepitvi zaupanja v cepljenje je treba s čim več informacijami pristopiti že v materinski šoli, nato pa pri pediatru. O pomenu cepljenja je treba redno izobraževati tudi zdravstvene delavce, so poudarili na okrogli mizi.

Po besedah pediatra Denisa Baša iz Zdravstvenega doma Kamnik starši pridejo k pediatru s strahovi, saj v medijih ali na spletu preberejo različne, zavajajoče in napačne informacije, kaj cepljenje povzroči otroku. Nekateri so tudi prepričani, da je cepljenje zastarelo, da so bolezni že izkoreninjene v Sloveniji in da dobra higiena zadostuje pri preprečevanju nalezljivih bolezni.

Izobraževanje staršev o pomenu cepljenja je po njegovih besedah treba začeti pri nosečnicah v materinskih šolah, ko ni odveč spregovoriti že o cepljenju proti HPV-ju, ki se sicer izvaja pri deklicah v šestem razredu osnovne šole. Nato pa je treba ohranjati informiranje ob obiskih pri pediatru, je dejal Baš na okrogli mizi, ki je potekala na Zdravniški zbornici Slovenije. Dodal je, da bistvo pogovora pediatra s starši ni v tem, da jih sili k cepljenju in straši, kaj vse se lahko z otrokom zgodi, če ni cepljen, ampak v tem, da pediater skuša razrešiti skrb staršev.

Diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ljubljana Romana Zupan je dodala, da je ključna vzpostavitev zaupanja med starši, otroki in celotnim zdravstvenim timom. "Zdravnik in sestra morata biti na isti barki," je poudarila in dodala, da se le tako lahko vzpostavi zaupanje.

Nasprotnik cepljenja, ki si je premislil

Tudi Urban Praprotnik, ki sicer sprva svojih otrok ni cepil, a si je premislil, ko so zboleli za oslovskim kašljem, je poudaril, da staršem predvsem primanjkuje kakovostnih informacij. Nasprotniki cepljenja, ki se izdajajo za strokovnjake, so po njegovih besedah zelo dejavni pri širjenju svojih prepričanj. In ko se je sam odločal o tem, ali bo svoje otroke cepil, si je zelo želel informacij z "druge strani". Po njegovem prepričanju se mora stroka približati staršem in jim predstaviti vse točne informacije na vprašanja, ki jih begajo.

Pri krepitvi zaupanja v cepljenje je ključen tudi zgled stroke. Po mnenju Baša je šokanten podatek, da se v posameznih zdravstvenih zavodih proti gripi cepi le 15 ali 20 odstotkov zdravstvenih delavcev, pred leti v UKC-ju Ljubljana le 9 odstotkov. To je po njegovem mnenju zelo neodgovorno do bolnikov. Imel je primer otroka s srčno napako, zaradi česar so vso družino in ljudi, s katerimi je bil otrok v stiku, cepili proti gripi. A je otrok vseeno zbolel, saj ga je okužil zdravstveni delavec.

Zato so po njegovem mnenju pomembna redna izobraževanja tudi zdravstvenih delavcev o pomenu cepljenja, saj danes zdravniki in medicinske sestre ne vidijo več bolnikov z boleznimi, kot so jih pred 40 leti.

Al. Ma.