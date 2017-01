Študija: Bližje prometnic je večje tveganje za razvoj demence

Leta 2015 naj bi po ocenah SZO-ja z demenco živelo 47,5 milijona ljudi

Ljudje, ki živijo znotraj 50-metrskega pasu ob hrupnejših in prometno bolj obremenjenih ulic, imajo za sedem odstotkov več možnosti za razvoj demence kot tisti, ki živijo dlje kot 300 metrov od prometnih ulic.

Do tega dognanja so prišli kanadski raziskovalci, ki o študiji pišejo v zadnji izdaji medicinske revije The Lancet. "Zračni onesnaževalci lahko pridejo v krvni obtok in povzročijo vnetje, ki je povezano s kardiovaskularnimi boleznimi, lahko pa tudi z drugimi stanji, kot je diabetes. Ta študija predpostavlja, da lahko zračni onesnaževalci, ki pridejo v možgane skozi krvni obtok, vodijo do nevroloških težav," je dejal Ray Copes, okoljevarstveni strokovnjak pri zavodu Public Health Ontario (PHO), ki je izvedel študijo skupaj s kolegi z kanadskega inštituta za klinične evaluativne znanosti.

Ekipa znanstvenikov je analizirala podatke 6,5 milijona prebivalcev, starih med 20 in 85 let in za obdobje med letoma 2001 in 2012 odkrila 243.611 primerov bolnikov z demenco. Potem so s pomočjo njihovih hišnih naslovov na zemljevidu označili njihova domovanja in analizirali dobljeno. Povečano tveganje za razvoj demence se je zmanjšalo na 4 odstotke, če so ljudje živeli med 50 in 100 metri proč od večjih prometnic in na 2 odstotka, če so živeli med 101 in 200 metri proč od prometnice. Z razdaljo več kot 200 metrov ni bilo več povečanega tveganja za razvoj demence.

Pod drobnogled so vzeli tudi povezave med življenjem blizu glavnih cest in Parkinsonovo boleznijo in multiplo sklerozo, toda podatki niso pokazali na nobeno povečano tveganje za razvoj bolezni, če ljudje živijo blizu prometno obremenjenih cest.

Znanstveniki so v študiji zapisali, da bi lahko njihovi izsledki pomagali urbanistom, da bi pri razvoju mest upoštevali tudi prometne pogoje in zračno onesnaženje.

Počasi napredujoča bolezen brez možnosti ozdravitve

Prvi simptomi demence se kažejo kot motnje spomina predvsem na sveže dogodke, bolezen pa napreduje razmeroma počasi, zlasti pri poznem začetku. Mogoča so krajša ali daljša obdobja, ko se bolezen upočasni. Od začetka težav do smrti bolnika mine v povprečju od osem do devet let.

Ljudje, ki trpijo za demenco oziroma alzheimerjevo boleznijo, ki je njena najpogostejša oblika, proti koncu praviloma potrebujejo nenehno nego, saj bolezen napade njihov spomin in možganske funkcije. Demenca tako povzroča drastične spremembe razpoloženja ter težave pri razsodnosti in komunikaciji. Večina tipov demence se skozi čas poslabšuje in jih ni mogoče ozdraviti. Zdravljenje pomaga samo blažiti simptome.

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblike demence - predstavlja več kot 65 odstotkov demenc -, in je predvsem bolezen starejših: le 10 odstotkov bolnikov je ob prvih bolezenskih znakih mlajših od 65 let, s starostjo pa se delež bolnikov hitro povečuje. Med 80 in 90 let starimi se jih z demenco bori od 20 do 45 odstotkov.

Leta 2015 naj bi po ocenah SZO-ja z demenco živelo 47,5 milijona ljudi, njihovo število pa se zaradi podaljševanja življenjske dobe hitro povečuje. V nekaterih razvitih državah postaja demenca glavni vzrok smrti.

Oskrba oseb z demenco postaja tudi vse večja težava za zdravstvene blagajne države. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so stroški zaradi demence po svetu že leta 2010 znašali 440 milijard evrov.

