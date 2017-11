Svet UKC-ja Ljubljana imenoval Jadranko Buturović Ponikvar za strokovno direktorico

Seja sveta zavoda

Svet UKC-ja Ljubljana je za strokovno direktorico imenoval Jadranko Buturović Ponikvar, ki v ustanovi dela že 30 let, je po seji sporočil predsednik sveta zavoda Jože Golobič.

Buturović Ponikvarjeva je napovedala, da bo njena ključna naloga ohraniti visoko doseženo raven v UKC-ju in omogočiti nadaljnji razvoj v stabilnih, umirjenih in ustvarjalnih pogojih.

V izjavi medijem je dejala, da bo delovala povezovalno, združevalno in vse v univerzitetnem kliničnem centru "usmerjala v tisto, kar nas združuje, to je skrb za bolnike".

"V UKC-ju delam skoraj 30 let in verjamem, da je to izjemna bolnišnica. V svojem življenju in karieri sem od blizu spoznala veliko bolnišnic v drugih državah in za zdravljenje sebe in svojih najbližjih bi vedno izbrala UKC," je dodala.

Ob tem se je zahvalila za podporo svetu UKC-ja in tudi strokovnemu svetu.