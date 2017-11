Svet UKC-ja Ljubljana Kopača in Pfeiferjevo seznanil s predlogom njune razrešitve

Kopač in Pfeiferjeva prepričana, da razlogov za odstavitev ni

16. november 2017 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Generalnega direktorja UKC-ja Andraža Kopača in strokovno direktorico Marijo Pfeifer so seznanili z začetkom postopka njune razrešitve s položaja. Oba sta prepričana, da za to ni utemeljenih razlogov.

Predsednik sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Jože Golobič je v izjavi novinarjem po seji povedal, da so Andražu Kopaču in Mariji Pfeifer vročili dokument z obrazložitvijo predloga njune razrešitve, oba pa so tudi pozvali, da se o očitkih izrečeta v 15 dneh. Rok začne teči v petek.

Pfeiferjeva je v izjavi novinarjem ob robu seje sveta zavoda povedala, da so na seji zgolj "prebrali člene zakona, po katerih ju razrešujejo, nič drugega". "Nobenega razloga niso navedli," je zatrdila. Ob tem je ocenila, da gre za politično odločitev oziroma proces. "Nobenih razlogov ni, da bi lahko tako degradirali stroko in poveličevali politične odločitve," je prepričana.

Generalni direktor Kopač pa je ponovil svoje stališče, da za njegovo razrešitev ne obstajajo utemeljeni razlogi. Kot je dejal v izjavi, upa, da se je novim članom v kratkem delovanju (vlada je namreč pred kratkim zamenjala še tri) uspelo seznaniti z osnovnimi principi delovanja največje slovenske bolnišnice. Tako kot Pfeiferjeva je napovedal, da bo v predpisanem roku "podal ugovore na očitke in verjamem, da bodo prevladali strokovni in pravni argumenti".

Kako je utemeljena razrešitev?

Tudi Golobič novinarjem ni želel pojasnjevati razlogov za začetek postopka razrešitve, saj da do prejema pisne izjave obeh svet v javnosti ne more razpravljati o njih. Dejal je le, da temeljijo na zakonu o zavodih.

Napovedal je še, da bo po preteku 15-dnevnega roka sklical novo sejo, na kateri bo odločal o predlogu za razrešitev. Medtem pa se bo 30. novembra svet sešel še na seji, ki bo namenjena nadaljevanju postopka izbire naslednice Pfeiferjeve, ki so ga sprožili že zaradi dejstva, da bo Pfeiferjeva kmalu izpolnila pogoje za upokojitev.

G. K.