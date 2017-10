Svet UKC-ja nič o odgovornosti vodstva, ministrica na odgovornost kliče svet, koalicija pa njo

Stanje na otroški kardiologiji

4. oktober 2017 ob 16:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicijski partnerji so se ostro odzvali na sporočilo sveta UKC Ljubljana, da svet ne bo odločal o odgovornosti vodstva UKC za stanje na programu otroške kardiologije. K ukrepanju in odgovornosti so pozvali ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc.



Predsednik sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tomaž Glažar je po torkovi seji sveta zavoda povedal, da svet ne bo odločal o odgovornosti vodstva UKC-ja za stanje na programu otroške kardiologije. Kot je dejal, je strokovni svet UKC-ja podprl strokovno direktorico Marijo Pfeifer, škode kliničnemu centru zaradi izjav vodstva v javnosti pa niso mogli dokazati, zato ne morejo odločati o razrešitvi.

Ministrica: Vodstvo ni delovalo ustrezno

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ocenjuje, da vodstvo UKC-ja ni ustrezno reševalo tega problema. "Naša prioriteta je, da poskrbimo za bolnike, zato je bil ustanovljen projektni svet, ki ga vodi mednarodno priznani kirurg Igor Gregorič. Verjamem, da je to pravi način, da se razreši ta problematika v dobro bolnikov," je dejala Kolar Celarčeva v izjavi medijem.

Kolar Celarčeva je sicer v preteklosti že pozvala vodstvo UKC k odstopu zaradi stanja na področju otroške kardiologije po tistem, ko so v javnost prišli podatki (tudi s strani vodstva UKC) o domnevnih nepravilnih zdravljenjih in napačnih diagnozah otrok v tem programu. A se ne generalni direktor Andraž Kopač ne Pfeiferjeva niso odločila za odstop.

SMC: Svet naj se povpraša o sposobnosti

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je v izjavi novinarjem pred današnjim vrhom koalicije ocenila, da se vsi člani sveta UKC jasno zavedajo svoje odgovornosti, ki jo imajo za delovanje UKC, za zdravstvo in za bolnike. "Če bodo ocenili, da niso usposobljeni opravljati svoje funkcije, pričakujem, da bodo to nemudoma javno razgrnili in temu ustrezno ravnali. Zato, da lahko potem njihovo delo začnejo opravljati ljudje, ki bodo kompetentni in bodo imeli to odgovornost ter drznost, da se določene poteze potegnejo oz. argumentirajo, zakaj se ne," je dejala Kustec Lipicerjeva. Na vprašanje, ali bodo torej člane sveta zavoda oz. predstavnike vlade v svetu odpoklicali, je odgovorila, da je treba pogledati, kakšne so njihove pristojnosti, njihovo imenovanje in odpoklic. Dodala pa je, da je za to vprašanje za pristojno ministrstvo za zdravje.

DeSUS: Na potezi je ministrica

Tudi prvak DeSUS-a Karl Erjavec je ocenil, da je na potezi ministrica za zdravje, ki je zahtevala tako ravnanje sveta zavoda, zdaj pa naj presodi, ali so člani sveta ravnali v skladu s svojimi pristojnostmi ali ne. Erjavec je dejal, da se ne bo spuščal v polemiko glede pristojnosti sveta UKC-ja, a je spomnil na trditve predsednika sveta Glažarja glede tega.Če pa imajo pristojnost v zvezi z razrešitvijo vodstva zavoda oz. odločanjem o odgovornosti vodstva, se Erjavec strinja, da je treba svet zavoda poklicati na odgovornost.

Židan: To je sabotaža javnega zdravstva

Bolj oster pa je prvak SD-ja Dejan Židan, ki je bil nad dogajanjem v svetu zavoda, kot je dejal, zgrožen. Vse skupaj po njegovem mnenju izgleda kot načrtna razgradnja javnega zdravstva ali skoraj kot načrtna sabotaža javnega zdravstva. "Ekscesi so se, se in se bodo dogajali. Ampak ko se ugotovijo, jih je treba čim prej ali takoj sankcionirati," je poudaril v izjavi novinarjem pred koalicijskim vrhom, na katerem si želi odpreti tudi to temo. Svet zavoda se namreč po Židanovih navedbah ne odzove na nedopustno dejanje, "ko je zaradi slabega delovanja verjetno umrl en ali morda več otrok". S tem po njegovem mnenju ljudi odvračajo od javnega zdravstva, po drugi strani pa to pomeni erozijo sistema. Če ekscesov ne obravnavajo pravočasno, ljudje po Židanovem mnenju ne zaupajo več v politični sistem. "Ministrica za zdravje in stranka, ki jo je nastavila, na ta način spodkopavata lastno državo. Ljudje bodo postali apatični," je bil oster prvak SD-ja.

