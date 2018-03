Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Največ transmaščobnih kislin je v pekovskih izdelkih, slaščicah on ocvrti hrani. Foto: MMC RTV Dodaj v

Transmaščobam so šteti dnevi

Prva je vsebnost transmaščobnih kislin v živilih v Evropi leta 2004 omejila Danska

20. marec 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V manj kot mesecu dni bo začel veljati pravilnik, s katerim bo Slovenija kot doslej že sedem drugih evropskih držav omejila vsebnost transmaščobnih kislin v živilih. Čeprav so jih na Danskem začeli raziskovati že pred 25 leti in kot prvi v Evropi leta 2003 sprejeli zakon, ki je bistveno omejil transmaščobe, ve o njih povprečen potrošnik povedati bore malo.

Piškoti, napolitanke, jušni koncentrati, rastlinske smetane, čips, ocvrt krompirček, celo mleko v prahu. Vsi ti proizvodi vsebujejo škodljive transmaščobne kisline, ki močno povečujejo tveganje za srčni udar ali kap. Te nevarne snovi, ki na embalažah izdelkov niso niti označene, številni primerjajo s cigareti. Pet gramov zaužitih transmaščobnih kislin dnevno ima namreč za posledico bistveno povečano tveganje za nastanek kapi, podobno kot od pet do 10 pokajenih cigaret.

Kaj so transmaščobne kisline?

Transmaščobne kisline ali bolj popularno transmaščobe so stranski produkt, ki nastane pri kemijskem procesu, ko rastlinsko maščobo spremenijo iz tekoče v trdno obliko. Kot nam je povedal dr. Blaž Cigič z Biotehniške fakultete, tekoča maščoba ni vedno zaželena, "zato so v drugi polovici 20. stoletja ugotovili, da je iz teh nenasičenih maščobnih kislin mogoče narediti poltrde maščobe, recimo margarine, kjer se je delež CIS maščob pomanjšal, delež nasičenih maščob pa povečal, hkrati pa so potem kot stranski produkt nastale tudi transmaščobne kisline". Ali so naravne transmaščobne kisline manj škodljive od tistih, ki so produkt industrijske hidrogenizacije, znanstveniki še ugotavljajo. Dejstvo pa je, da transmaščobnih kislin naše telo ne potrebuje in imajo le škodljive učinke. "Večje uživanje transmaščobnih kislin na splošno vpliva na moteno presnovo maščob, sploh na povišanje slabega holesterola, večji agregaciji trombocitov in povišanem krvnem tlaku, vse to pa potem vpliva na povečanje srčno žilnih bolezni," nam je povedala Vida Fajdiga Turk z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zadnje raziskave kažejo, da uživanje transmaščob neugodno vpliva na nosečnice in plod, povezano je tudi z nastankom raka dojke in debelega črevesa, vpliva pa tudi na pojav astme in alergij pri otrocih. In kako potrošnik lahko ugotovi ali izdelek vsebuje transmaščobne kisline? "Ne more. V Evropi ne. Lahko le v primeru, če na izdelku piše, da vsebuje hidrogenirana rastlinska olja. Ne vemo pa, koliko je tega," pravi dr. Blaž Ciglič. Na vprašanje, zakaj taka olja v industriji sploh uporabljajo, pa inženirka živilska in prehrane Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana Urša Vezjak pravi, da gre "v večini primerov res zgolj za zaslužek, saj gre pri tem samo za nadomeščanje masla". To je po nekaterih virih več kot štiri krat dražje.

Odslej največ dva grama transmaščob

Pravilnik, ki bo določil najvišjo dovoljeno vsebnost transmaščobnih kislin v živilih, bo zavezujoč za izdelke slovenskih proizvajalcev in za živila iz uvoza ter obroke v gostinskih lokalih in institucionalnih obratih javne prehrane. "Ta pravilnik bo omejil transmaščobe v živilih na dva grama transmaščob na sto gramov skupnih maščob v živilu," je povedala dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje na Direktoratu za javno zdravje. Štiri leta stara raziskava, ki je bila podlaga za zakonsko omejitev transmaščob v živilih, je pokazala, da se je razpoložljivost živil, ki vsebujejo transmaščobe, v primerjavi z letom 2012 zelo povečala. "Raziskava je tudi pokazala, da je zelo problematična margarina, ki se uporablja kot surovina v pekarnah in slaščičarnah. Gre za tip margarine, ki je cenejši in ga pogosto uporabljajo." Takšne maščobe je mogoče kupiti v veleprodaji, zaradi česar sicer niso dostopne potrošnikom neposredno v trgovinah, kljub temu pa ogrožajo zdravje ljudi, saj se uporabljajo kot sestavina v drugih živilih. Proizvajalci in gostinci bodo zdaj imeli na voljo leto dni časa, da se pripravijo na spremembe.

V danskih trgovinah tudi nevarni izdelki z Balkana

Podatki mednarodnega raziskovalnega projekta Univerze v Kobenhavnu, kjer spremljajo razpoložljivost transmaščobnih kislin v živilih v različnih državah, so pokazali prisotnost živil z relativno visokimi vrednostmi transmaščob v živilih na slovenskem trgu, predvsem v piškotih in vafljih. V okviru vrednotenja predpakiranih živil na prodajnih policah pa je bilo ugotovljeno, da se delno hidrogenirane rastlinske maščobe najpogosteje pojavljajo v piškotih in sladicah, prigrizkih, pekovskih izdelkih in predpripravljenih živilih. Gre za zelo širok nabor živil, ki so naprodaj v pekarnah, delikatesah, slaščičarnah, restavracijah in pri ponudnikih prehrane, ki za pripravo obrokov uporabljajo maščobe slabše kakovosti, ki so običajno cenejše in le delno hidrogenirane. Kot nam je povedal dr. Steen Stender s kobenhavnske univerze, so z omejitvijo vsebnosti transmaščob na leto preprečili od 800 do 900 smrti. Na Danskem nadzor nad živili vrši urad, podoben slovenski Upravi za varno hrano. Posebnih nepravilnosti ne odkrivajo, Stender pa pravi, da so našli v manjših trgovinah veliko izdelkov, ki so vsebovali nevarne transmaščobe in "so bili narejeni na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji".

Subvencionirana študentska hrana zgled

Projekt Veš, kaj ješ, študent?, s katerim je Zveza potrošnikov Slovenije konec lanskega leta preverjala kakovost študentske subvencionirane prehrane, je pokazal, da se je stanje na področju študentske prehrane glede vsebnosti transmaščobnih kislin v zadnjih 13 letih bistveno izboljšalo. Kot nam je povedala Marjana Peterman, so v vseh vzorcih našli med 0,4 in 0,7 grama transmaščob na sto gramov živila, "kar je normalna količina teh kislin, ki se lahko nahajajo že v originalnem živilu, ne pa zaradi procesiranja". Do polne uveljavitve novega pravilnika, pa tudi po njej, Petermanova potrošnikom priporoča dosledno branje deklaracij, kar po nekaterih raziskavah počne le petina potrošnikov. "Če na deklaraciji piše, da živilo vsebuje hidrogenirane maščobe, potem ga ne kupite," pravi Marjana Peterman in dodaja, naj bodo potrošniki pazljivi tudi doma. "Tudi pri pregrevanju nerafiriranih olj nastajajo transmaščobe. Če torej doma cvremo in to počnemo na visokih temperaturah – nekateri recepti svetujejo celo temperature nad 200 stopinj Celzija – je to lahko zelo nevarno. Pri takih temperaturah lahko iz dobrega olja naredimo veliko škode za svoje zdravje." Največ transmaščob sicer potrošniki zaužijejo v obratih hitre hrane.

