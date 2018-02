Uvožene človeške glave: Medijsko poročanje spodbudilo zdravstvene inšpektorje

Ameriško podjetje MedCure je v Slovenijo izvozilo 39 zamrznjenih človeških glav

14. februar 2018 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Zdravstveni inšpektorat bo uvedel nadzor nad uvozom delov človeških teles za raziskave. V to so jih spodbudila medijska poizvedovanja, ko se je razvedelo, da so tudi v Slovenijo naročali anatomske preparate iz podjetij ZDA, ki jih preiskuje FBI.

Ameriška podjetja, ki izvažajo dele človeških teles za medicinske in raziskovalne namene, naj bi izvažala tudi trupla, okužena z različnimi boleznimi (mrsa, hiv, hepatitis). To naj bi predstavljalo tveganje za okužbo tistih, ki manipulirajo s trupli v raziskovalne in učne namene. Zato jih je pod drobnogled vzela ameriška zvezna policija FBI.

Razvejano mrežo trgovine z deli človeškega telesa v Združenih državah Amerike je v posebnem raziskovalnem projektu razkrila agencija Reuters. Družba MedCure iz Portlanda v Oregonu letno proda okoli 10.000 človeških delov in jih izvaža na vse konce sveta, tudi v Evropo. Gre za distribucijo teles umrlih Američanov, ki so dali soglasje, da njihova trupla uporabijo v pedagoške ali raziskovalne namene.

Vendar je ameriška zakonodaja pomanjkljiva. Človek podpiše papir, s katerim preda svoje truplo v raziskovalne namene. Posebna podjetja po njegovi smrti dele telesa lahko prodajo. Po poročanju Reutersa pogosto tudi ni razvidno, kaj je bil vzrok smrti darovalca. Prav zato bi lahko obstajala nevarnost za širjenje kakšnih okužb.

Glave iz ZDA v Maribor

Kot je v preteklih dneh poročala TV Slovenija, so dele teles iz ZDA naročali tudi v Sloveniji, in sicer v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Potrebovali so jih za kirurške delavnice, kjer so se zdravniki učili najnovejših kirurških tehnik. Kot so pojasnili, se najzahtevnejših kirurških postopkov pri operacijah grla, vratu, nosu ali ušes ni mogoče učiti drugače kot na človeškem materialu, za učenje pa ne potrebujejo celega telesa. Med letoma 2012 in 2014 so tako v Slovenijo uvozili 39 zamrznjenih človeških glav.

Odločitev za uvoz iz podjetja MedCure so v UKC Maribor sprejeli na podlagi pozitivnih ameriških in evropskih referenc ter podanih zavez o etičnem delovanju te institucije. Da ameriško podjetje preiskuje FBI, jih ne skrbi, saj so dobili pisno zagotovilo, da so darovalci izpolnili ustrezne izjave.

Ameriškemu podjetju so sicer plačali le stroške prevoza in priprave materiala od 500 do 700 evrov po glavi, kar da je po njihovih navedbah bistveno manj, kot bi plačali v Sloveniji.

Slovenski darovalci le v Ljubljani

Človeške dele imajo sicer na inštitutu za anatomijo ljubljanske medicinske fakultete, a jih ne morejo dostavljati v druge centre, saj so zavezani obljubi donatorjem, da bodo njihova telesa uporabili izključno na fakulteti v Ljubljani. "Povedali smo jim, da moramo upoštevati etične standarde, da naših darovalcev, ki so se darovali naši fakulteti, ne odpeljemo na lokacijo druge univerze," je za TV Slovenija poudarila predstojnica inštituta za anatomijo Erika Cvetko.

Prav zaradi prostorskih omejitev so leta 2015 začasno ustavili sprejemanje soglasij bodočih potencialnih darovalcev, posmrtnih ostankov pokojnikov pa zaradi stiske s prostorom ne sprejemajo niti na mariborskem inštitutu za anatomijo.

VIDEO Kje pridobivajo človeške dele za učenje in raziskave?

VIDEO UKC Maribor iz ZDA uvažal glave za raziskave

A. S.