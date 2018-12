V Sloveniji na ortodonta več let čaka 14.000 otrok in mladostnikov

"Uravnotežiti je treba pravice in financiranje"

5. december 2018 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Ljubljani je brez ortodonta ostalo več kot 700 otrok in mladostnikov. Zavod za zdravstveno zavarovanje je namreč s koncesionarjem Ort-line, ki je zaradi družinskih nesoglasij prenehal delovati, pred dnevi odpovedal pogodbo.

Starši so ogorčeni, saj so po dolgem čakanju njihovi otroci ostali brez storitev in se bodo pridružili 14 tisoč otrokom v Sloveniji, ki so v čakalni vrsti. Čakajo lahko tudi več let, v Ljutomeru kar devet let. Zaradi nedopustno dolgih čakalnih dob ortodonti opozarjajo, da težave z otroškimi zobmi ali čeljustjo včasih ne morejo več odpraviti.

Samoplačniška ortodontska ambulanta. Na stolu je dekle, ki ima zobni aparat že leto dni. "Zobe sem imela nametane in grdo postavljene," je dejala Julija Soban. "Napredek je velik, a zanj smo morali plačati," pravi njena mama Irena Soban, ki je predtem zavrtela več telefonskih številk in izvedela: "Da se lahko pripravim na čakanje tudi do štiri leta."

Povprečna cena samoplačniškega zdravljenja pri nas je do 3.500 evrov. Če se čaka leta dolgo pa je, ko prideš na vrsto, seveda brezplačno. "Problem čakalnih dob pri nas je, da se vlada loteva tega s figo v žepu," je pojasnil Sašo Savić z Zdravniške zbornice Slovenije. Pravice so le na papirju, pravi.

V Sloveniji ima pravico do ortodonta po nekaterih ocenah kar 90 odstotkov otrok. Kaj bi bilo treba narediti? "Uravnotežiti pravice in financiranje," je dejala Martina Drevenšek, strokovna direktorica Stomatološke klinike UKC-ja Ljubljana.

Po izgubi koncesije Ort-lina bo več kot 700 ljubljanskih pacientov sprejela stomatološka klinika. "Smo v fazi zaposlovanja novega kadra, za te paciente bo poskrbljeno," pa je zatrdila Jasmina Primožič.

Pri prevzemu programa imajo javni zavodi prednost, so pisno opozorili na ministrstvu za zdravje. V odboru za zobozdravstvo menijo drugače. "Dokler so programi le v ZD-jih, si težko privoščijo tehnologije, ki bi skrajšale število obiskov, čakalne dobe bi se lahko hitro izničile," je pojasnil Savić.

V zdravstveni zavarovalnici pravijo, da so za čakalne dobe krivi tudi ortodonti sami, saj opravijo premalo storitev, z neustreznim vodenjem dolgih čakalnih dob pa paciente spodbujajo v samoplačniške ambulante. So pa lani zaradi predolgih čakalnih dob ortodontsko zdravljenje v tujini odobrili 27 slovenskim zavarovancem.

G. K., Rajka V. Pupovac, TV Slovenija