V UKC Ljubljana od sobote znova dovoljeni obiski

Prepoved obiskov od konca januarja

17. februar 2017 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana s soboto ukinjajo popolno prepoved obiskov. Vseeno pa obiskovalce prosijo, da prihajajo k svojim sorodnikom in prijateljem zdravi.

K bolniku lahko pride naenkrat na obisk le ena zdrava odrasla oseba za največ pol ure, in sicer v času, ki je predviden za obiske. Na vseh otroških oddelkih je ob otroku do 6. leta starosti dovoljena prisotnost enega zdravega starša oziroma skrbnika ves čas. Drugi - prav tako zdrav - pa lahko prihaja v bolnišnico v času predvidenih ur za obiske, navajajo v UKC-ju. V porodnišnici pa je dovoljena le prisotnost zdravega partnerja.

V vseh enotah intenzivne terapije se morajo obiskovalci držati internih navodil. Individualne informacije lahko sorodniki dobijo po ustaljenem urniku od ponedeljka do petka, ki jih daje lečeči zdravnik. Urniki so objavljeni na spletni strani UKC Ljubljana.

Za prepoved obiskov so se v odločili konec januarja, vzrok je bilo povečano število bolnikov z virusnimi okužbami dihal in gripo. Podatki na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so se obiski družinskih zdravnikov zaradi virusnih okužb dihal in gripe v preteklem tednu bistveno zmanjšal. Sicer pa je bilo teh bolezni letos dvakrat več kot v lanski sezoni.

Al. Ma.