Zdravnica zaradi staršev, ki zavračajo cepljenje, podala ugovor vesti

Zdravniška stroka svari pred okužbami, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem

6. februar 2017 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pediatrinja iz Lenarta je zdravniško zbornico zaradi več primerov zavračanja cepljenja iz nemedicinskih razlogov zaprosila za ugovor vesti.

Obvestilo, s katerim zdravnica staršem, ki ne želijo cepiti svojih otrok, obrazloži svojo stisko in jih prosi, naj svojemu otroku poiščejo drugega zdravnika, je zaokrožilo po družbenih omrežjih in sprožilo burno debato. In zdravnikov, ki se spopadajo s podobnimi vprašanji, ni malo.

V čakalnici ambulante pediatrinje Bernarde Vogrin bolnike čaka obvestilo, v katerem zdravnica v petih točkah starše obvešča, da ji vest in strokovno zavedanje ne dopuščata, da je odgovorna za zdravljenje otroka, za katerega ji starši ne dovoljujejo, da zanj skrbi po veljavni doktrini in zakonodaji.

"Ne bi se radi vrnili v preteklost"

Pediater in infektolog na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Marko Pokorn ob tem poudarja, da je zaupanje med bolniki in zdravniki ključno. "Če tebi starši ne zaupajo glede cepljenja, kako ti bodo glede vseh drugih zdravstvenih postopkov, ki jih ti za njihovega otroka priporočaš, in tu je neko temeljno zaupanje."

Se pa tudi Pokorn sooča s številnimi starši, ki ne želijo cepiti svojih otrok. In opozarja, da se ne bi rad vrnil 20 let v preteklost, ko so zaradi okužb s hemofilusom influence B imeli primere gnojnega meningitisa. "To bolezen smo od leta 2000, ko cepimo, tako rekoč izkoreninili v Sloveniji in ne bi rad znova doživljal tistih grozljivih bolezenskih stanj, ki lahko otroka navsezadnje tudi umorijo."

Zdravnica ugovor podala pred tremi leti

Podatki nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da se delež cepljenih otrok v zadnjih letih zmanjšuje. In včasih tudi vsaj pojasnila pediatrov ne zaležejo. Mojca Gobec z ministrstva za zdravje ob tem pravi, da "lahko razumemo stisko zdravnika, ki zelo veliko časa in po navadi brezplodno porabi, da utemeljuje nekaj, kar je znanost nedvomno dokazala".

Z zdravniške zbornice pa so nam sporočili, da je zdravnica ugovor vesti podala že skoraj pred tremi leti in da zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če ni v skladu z njegovo vestjo in če ne gre za nujno medicinsko pomoč, da pa mora o tem pravočasno obvestiti bolnika in zdravniško zbornico.

Petra Prešeren, TV Slovenija