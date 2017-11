Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obtoženi pulmolog za zdaj ne komentira. Pravi, da gre za zapletene strokovne zadeve, ki jih bo razčiščeval samo na sodišču. Foto: TV Slovenija Direktorica bolnišnice pravi, da "ni vsaka pomanjkljvost zrela za odškodnino." Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič Očetov rak bi bil ozdravljiv, tako pa je umrl, star 55 let. Foto: TV Slovenija VIDEO Pulmolog rakavega bolnika... Dodaj v

Zdravnik, ki je raka leto dni zdravil z antibiotiki, kmalu pred sodnika

Pravnomočna obtožnica: Povzročitev smrti iz malomarnosti

30. november 2017 ob 20:41

Šempeter - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Pulmolog v novogoriški Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Damjan Birtič bo decembra sedel na zatožno klop. Pravnomočna obtožnica ga bremeni, da je iz malomarnosti ravnal v nasprotju z zdravniško stroko, zaradi česar se je pacientu Stevu Petroviću tako poslabšalo zdravstveno stanje, da je umrl.

"V nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke se pulmolog Damijan Birtič ni poslužil nobene invazivne diagnostične preiskave pljuč, niti ni pacienta napotil na terciarno obravnavo, in je napačno vztrajal pri diagnozi vnetja pljuč, zato je rak ostal neodkrit leto dni, ko je bilo za pacienta že prepozno. Birtič je ignoriral tudi izvid radiologa, da gre lahko za maligno obolenje, saj je bilo na sliki jasno videti pet centimetrov veliko bulo. Birtič bi moral podvomiti v pravilnost svoje diagnoze, a je zdravljenje pacienta celo prekinil. Leto kasneje je bolezen že tako napredovala, da jo je bilo nemogoče uspešno zdraviti, s čimer je bila Stevu Petroviću odvzeta vsakršna možnost preživetja in je na koncu umrl," tako neprizanesljivo je zapisalo novogoriško tožilstvo v zdaj že pravnomočni obtožnici, ki smo jo pridobili v uredništvu TV Slovenija. Tožbo zoper zdravnika Damjana Birtiča je vložila družina pokojnika.

Zdravi ste, pridite spet čez eno leto

Tragična zgodba sega v julij 2012, ko je Petrović zaradi težav z dihanjem poiskal pomoč v šempetrski bolnišnici. Po nekaj preiskavah je dobil antibiotik, češ da gre za nenevarno vnetje v desnih pljučih.

"Po nekajmesečnem zdravljenju z antibiotiki je zdravnik zaključil bolniško in ga naročil na pregled čez eno leto. Prepričal ga je, da je ozdravljen," se spominja Petrovičeva hčerka Polona Petrović.

Toda težave so se nadaljevale. Zaradi zbadajočih bolečin v prsih in roki je moral večkrat na urgenco. Ko ga je maja 2013 osebna zdravnica poslala predčasno h istemu pulmologu, mu je ta zgolj predpisal protibolečinske tablete, češ da bolečine izvirajo iz povnetnih zarastlin.

Diagnoza rak

"Istega dne, kot so nam v bolnišnici povedali, da je vse v mejah normale, sem očeta odpeljala k zasebnemu pulmologu. Ta nam je takoj povedal, da sumi na hudo bolezen, da gre za nenormalni slikovni prikaz pljuč in da je oče v slabem stanju. Takoj ga je napotil na Golnik," pripoveduje Petrovićeva, ki se spominja, da so se na Golniku čudili, da pri očetu v enem letu niso opravili ne bronhoskopije ne citoloških in ne histoloških preiskav.

"V štirih dneh so postavili diagnozo-rak-in mi rekli naj očeta odpeljem domov, ker je za vsakršno zdravljenje prepozno. Razsevki so bili že povsod."

Izvedenka: usodno vztrajanje pri diagnozi navadnega vnetja

Da je Birtič ravnal strokovno nedosledno in da bolnik ni bil obravnavan optimalno, je v svojem poročilu zaključila tudi izvedenka, zdravnica pulmologinja Zlata Remškar, ki je za bolnišnico pregledala potek Petrovićevega zdravljenja.

"Ključna napaka pri obravnavi bolnika je bila, da pulmolog ni upošteval radiologovo mnenje, da gre morda za raka desnih pljuč, ter se ni pristopilo k ustreznim agresivnim diagnostičnim preiskavam. Nerazumljivo je, da se je kar leto dni vztrajalo pri diagnozi pljučnega infekta. Vse to je privedlo do usodno prepozne prave diagnoze," je zapisala Remškarjeva v svojem poročilu, ki smo ga pridobili v uredništvu.

Direktorica: Ni vsaka pomanjkljivost pri zdravljenju zrela za odškodnino

Takratni direktor bolnišnice Darko Žiberna je strokovno napako priznal in družini ponudil dogovor o odškodnini. A nova direktorica Nataša Fikfak o tem noče slišati in se je spustila v pravdo, ker da pogoji za odškodninsko odgovornost bolnišnice niso izpolnjeni: "Vsaka pomanjkljivost v postopku zdravljenja ni takšne narave, da bi vzpostavljala odškodninsko odgovornost bolnišnice."

V primeru, da bi sodišče presodilo, da je bila zagrešena protipravnost, pa je "treba ugotoviti še, ali in v kolikšni meri je ta vplivala na smrt pacienta." Družina umrlega je ogorčena: "Direktorica se spreneveda in se sedaj nedopustno postavlja v bran kolegu, ki je v kazenskem postopku, in ne sprejme odgovornosti in dejstva, da je dopustila, da se je pacient eno leto zdravil na odseku oddelka z enim samim specialistom. To je nedopustno. V enem letu v Šempetru ni bil opravljen niti en konzilij, ne pulmološki ne radiološki, nihče se ni usedel in se poglobil v očetov primer," je kritična hči umrlega pacienta.

Povedal bo na sodišču

Obtoženi pulmolog Damjan Birtič ne dogodkov ne pravnomočne obtožnice ne želi komentirati. Po telefonu nam je samo povedal, da gre za "zapletene strokovne zadeve, ki jih bo razčiščeval samo na sodišču."

Ne zdravnik ne bolnišnica se družini umrlega niso nikoli opravičili, vse kar je dobila je list papirja z nekaj stavki popisa poteka zdravljenja.

Eugenija Carl, TV Slovenija