Slovenija po številu obolelih za melanomom nad evropskim povprečjem

Nevarno je vsako izpostavljanje UV-žarkom

5. avgust 2018 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Čezmerna izpostavljenost sončnim žarkom je najpogostejši vzrok za nastanek kožnega raka. Število obolelih za to boleznijo hitro narašča, melanom pri nas vsako leto odkrijejo pri več kot 500 ljudeh.

Slovenija je po številu obolelih nad evropskim povprečjem. Za kožnim rakom najpogosteje zbolijo prebivalci Avstralije in Nove Zelandije, prav avstralski znanstveniki pa so pred kratkim razvili krvni test, s katerim lahko zgodaj odkrijejo kožnega raka. Test je trenutno 80-odstotno zanesljiv, v medicini upajo, da se ga bo lahko začelo uporabljati čez pet let.

Kljub spodbudni novici pa se bo treba pri odkrivanju kožnega raka za zdaj še naprej zanašati na opazovanje sprememb na koži in na pregled z biopsijo. Najnevarnejša so tista znamenja, ki se spreminjano, so asimetrična ali imajo izrastke. "Neko dogajanje v znamenju je vedno znak, da je treba o tem obvestiti osebnega zdravnika oziroma dermatologa, pa naj si bo to rast v višino, se pravi, da se znamenje dvigne nad višino kože, ali da se razrašča v okolico," pojasnjuje Barbara Perić, kirurginja z Onkološkega inštituta.

Ker so ljudje postali pozornejši na spremembe na koži, v zadnjih letih vse več kožnega raka odkrijejo zgodaj. "87 odstotkov ali več bolnikov zaključi zdravljenje s temi manjšimi kirurškimi posegi, ki so lahko opravljeni v lokalni anesteziji," še doda Perićeva.

"Problem pa so tisti, ki se jim je bolezen že razsejala, tako da če pogledamo celo skupino bolnikov, jih približno 80 odstotkov bolnikov preživi pet let, približno 20 odstotkov pa jih zaradi te bolezni umre," pravi Vesna Zadnik, vodja Registra raka na Onkološkem inštitutu. Kožni melanom je sicer pogostejši pri svetlopoltih ljudeh, ki so bili pogosto opečeni, zlasti v mladosti. Zadnikova še doda, da je škodljivo vsako izpostavljanje UV-žarkom, še posebej nevarne za melanom pa so sončne opekline.

VIDEO Nevarnost obolenja za kožnim rakom

Petra Prešeren, Televizija Slovenija