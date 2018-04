Ameriški zdravniki prvi na svetu presadili moški spolni ud in mošnjo

Operacija je trajala 14 ur

24. april 2018 ob 11:59

Baltimore - MMC RTV SLO, STA

Zdravniki na Univerzi Johnsa Hopkinsa v Baltimoru v ZDA so konec marca izvedli prvo presaditev celotnega penisa in mošnje na svetu.

Kot so v ponedeljek sporočili iz univerzitetne bolnišnice, so operirali ameriškega vojaka, ki je bil ranjen v Afganistanu.

Operacijo, ki je trajala 14 ur, je izvedla ekipa devetih plastičnih kirurgov in dveh kirurgov urologov. Penis, mošnjo brez mod in del trebušne stene je daroval umrli moški.

"Upamo, da bo presaditev temu mlademu moškemu znova omogočila skorajda normalno uriniranje in spolne funkcije," je povedal direktor plastične in rekonstrukcijske kirurgije na univerzi, profesor Andrew Lee.

Prejemnik, ki je želel ostati neimenovan, je v kratki izjavi izrazil pričakovanje, da bo lahko prihodnji teden odšel domov. "To je res izjemna poškodba, ni je lahko sprejeti," je zapisal ameriški vojak, ki je poškodbo utrpel, ko je v Afganistanu stopil na skrito bombo. Kakšna natančno je bila poškodba, v izjavi ni natančno pojasnjeno.

"Ko sem se prvič zbudil, sem se končno počutil bolj normalno," je še zapisal ameriški vojak, ki naj bi popolnoma okreval v šestih do 12 mesecih.

Zdravniki so doslej uspešno presadili zgolj spolni ud, tako da presaditev mod predstavlja napredek v kirurgiji.

Prvi penis so presadili leta 2006 na Kitajskem, vendar pa so ga pozneje odstranili zaradi "hudih psiholoških problemov prejemnika in njegove žene". Prvi so moški spolni ud uspešno presadili v Južni Afriki leta 2014, leto pozneje pa so sledile še ZDA.

G. V.